效法薩爾瓦多鐵腕掃黑 哥斯大黎加總統當選人費南德茲將蓋最強監獄

中美洲國家哥斯大黎加1日舉行總統大選，右翼民粹主義候選人費南德茲（Laura Fernández）以壓倒性優勢勝出。面對國內日益猖獗的毒品暴力，她承諾效法薩爾瓦多模式採取鐵腕手段打擊犯罪，這也標誌著拉丁美洲政治版圖進一步向右轉。

根據哥斯大黎加最高選舉法院（TSE）統計，在已開出的94％選票中，費南德茲斬獲48.3％選票，遠超當選所需的40％門檻，不必進入第二輪決選。其主要競爭對手、中間偏右的經濟學家拉莫斯（Álvaro Ramos），則以33.4％得票率承認敗選。

當初步結果公布時，費南德茲所屬的「主權人民黨」（Sovereign People’s party）支持者揮舞國旗，高喊現任總統、也是費南德茲政治導師查維斯（Rodrigo Chaves）的名字慶祝勝利。

擁有520萬人口的哥斯大黎加，過去以白沙海灘聞名，長期被視為中美洲穩定與民主綠洲。但近年來，該國已從單純的毒品轉運點，轉變為全球毒品貿易的物流中心。

隨著墨西哥與哥倫比亞販毒集團滲透，地盤爭奪戰導致暴力事件頻傳。過去6年來，哥國的謀殺率飆升50％，達到每10萬人17起。首都聖荷西（San José）的高密度貧民窟更頻繁上演幫派槍戰。

現年39歲的費南德茲曾任規劃部長與幕僚長，被視為查維斯的政治接班人。面對治安惡化，她公開將薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）視為榜樣。布格磊因不經審判即關押數千名幫派分子而引發人權爭議，但也大幅降低了該國犯罪率。

費南德茲承諾，上任後將興建一座仿照薩爾瓦多「反恐怖主義監禁中心」（CECOT）的最高安全級別監獄，並計畫在犯罪熱區實施「布格磊式」的緊急狀態，提高刑期以遏止暴力。布格磊也是首位向她道賀的外國領袖。

儘管費南德茲在勝選演說中承諾致力於經濟成長並維護民主傳統，但反對派擔憂她可能推動修憲，讓目前受限於憲法無法連任的查維斯，能在她4年任期結束後重返執政。

哥斯大黎加前總統、1987年諾貝爾和平獎得主阿里亞斯（Óscar Arias）1日提出嚴厲警告，指稱「民主的生存」正岌岌可危。他暗指查維斯與費南德茲陣營：「獨裁者想做的第一件事，往往就是修改憲法以保住權力。」

