為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    離奇命案！中國籍女子陳屍日本山林 警判疑遭謀殺

    2026/02/02 21:02 即時新聞／綜合報導
    日本警方於1月27日，在茨城縣築波市的一處山林，發現一具54歲中國籍女性遺體。示意圖。（法新社）

    日本警方於1月27日，在茨城縣築波市的一處山林，發現一具54歲中國籍女性遺體。示意圖。（法新社）

    日本茨城縣驚傳一起命案，日本警方於1月27日，在茨城縣筑波市的一處山林，發現一具中國籍女性遺體，中國駐日本大使館表示，目前已要求日本警方盡快查明死因，並為死者家屬提供領事協助與保護。

    綜合中、日媒報導，日本警方指出，死者身分為居住於茨城縣土浦市的54歲中籍女子史慕華，職業為自營商。

    去年12月22日，死者史慕華分居中的丈夫報警求助，表示多日聯繫不到妻子，甚至親自到她居住的公寓按電鈴都沒有回應，擔心其發生意外。警方隨即在當月25日正式發布失蹤公告。

    透過監視器追查，死者最後一次現蹤是在去年12月20日，當時她正在茨城縣的零售店購物，警方推定，她可能在購物完成後的返家途中或隨後不久便不幸發生意外，接著於今年1月27日，警方終於在築波市的山林內、距離道路約5公尺處發現死者。

    據了解，當時死者遺體臥倒在地，其右肋骨骨折、頸部皮膚有脫落並有疑似勒痕的痕跡，身上只穿著外套、內褲與襪子，隨身的錢包不見，手機則留在家中。警方30日公布的驗屍結果顯示，她已死亡數週，死因暫且不明，推估為窒息而亡並遭棄屍山林。

    目前警方已展開深入調查，以鎖定兇手作案動機並釐清確切死因。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播