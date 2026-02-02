離奇命案！中國籍女子陳屍日本山林 警判疑遭謀殺

日本警方於1月27日，在茨城縣築波市的一處山林，發現一具54歲中國籍女性遺體。示意圖。（法新社）

日本茨城縣驚傳一起命案，日本警方於1月27日，在茨城縣筑波市的一處山林，發現一具中國籍女性遺體，中國駐日本大使館表示，目前已要求日本警方盡快查明死因，並為死者家屬提供領事協助與保護。

綜合中、日媒報導，日本警方指出，死者身分為居住於茨城縣土浦市的54歲中籍女子史慕華，職業為自營商。

去年12月22日，死者史慕華分居中的丈夫報警求助，表示多日聯繫不到妻子，甚至親自到她居住的公寓按電鈴都沒有回應，擔心其發生意外。警方隨即在當月25日正式發布失蹤公告。

透過監視器追查，死者最後一次現蹤是在去年12月20日，當時她正在茨城縣的零售店購物，警方推定，她可能在購物完成後的返家途中或隨後不久便不幸發生意外，接著於今年1月27日，警方終於在築波市的山林內、距離道路約5公尺處發現死者。

據了解，當時死者遺體臥倒在地，其右肋骨骨折、頸部皮膚有脫落並有疑似勒痕的痕跡，身上只穿著外套、內褲與襪子，隨身的錢包不見，手機則留在家中。警方30日公布的驗屍結果顯示，她已死亡數週，死因暫且不明，推估為窒息而亡並遭棄屍山林。

目前警方已展開深入調查，以鎖定兇手作案動機並釐清確切死因。

