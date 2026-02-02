川普威脅動武 伊朗鬆口：談判框架幾天內出爐

伊朗外交部2日否認曾接獲美國總統川普要求就核協議談判的「最後通牒」，強調伊朗不接受任何形式的威脅或期限。圖為伊朗國旗。（路透資料照）

在中東局勢持續升溫之際，伊朗政府2日透露，與美國之間的談判框架可望在「未來幾天內」敲定；但同一時間，德黑蘭也否認曾收到美國總統 川普所謂的「最後通牒」，使美伊之間的外交攻防再添變數。

《法新社》報導，伊朗外交部發言人巴卡伊（Esmaeil Baqaei）在記者會上表示，區域內多個國家正扮演「傳話中介」角色，協助美伊雙方交換訊息，但並未透露涉及哪些國家、或談判將聚焦哪些核心議題。

他指出，目前「已有若干重點獲得處理」，伊朗方面正就外交進程的方式與談判框架進行最後確認，期望能在短期內完成相關安排。

這番表態，正值川普近期對伊朗頻頻放話、公開威脅若談判破局不排除採取軍事行動之際。川普日前宣稱，他已向伊朗設定期限，要求就核問題重返談判桌，否則將面臨嚴重後果。

不過，伊朗方面隨即出面降溫反擊。巴卡伊回應媒體詢問時強調，伊朗「一向以誠信與嚴肅態度參與外交進程」，但從不接受任何形式的最後通牒，因此無法證實川普所稱的「期限說法」。

這番說法，被外界解讀為德黑蘭刻意區隔「實際溝通」與「政治喊話」，避免在談判尚未成形前，被美方牽著議題節奏走。

