    國際

    寒冬結束沒？全美緊盯「神獸」鑽出洞 看到影子就慘了

    2026/02/02 18:01 編譯陳成良／綜合報導
    美國賓州百年傳統「土撥鼠日」登場，全美都在等土撥鼠「菲爾」鑽出洞。傳說若牠看到自己的影子，代表冬天還要持續6週。（美聯社檔案照）

    美國冬天冷得讓人受不了，春天到底什麼時候來？全美國的目光今天（2日）都集中在賓州一位毛茸茸的「氣象專家」身上。著名的土撥鼠「菲爾（Punxsutawney Phil）」即將爬出樹樁，如果牠看到了自己的影子，代表冬天還沒結束，大家還得再忍受6週的寒冬；反之，若沒看到影子，則象徵早春即將報到。

    百年傳統 看到影子=冬天還有6週

    據《美聯社》報導，這項名為「土撥鼠日（Groundhog Day）」的傳統已有百年歷史，源自歐洲古老的農耕習俗。每年2月2日（介於冬至與春分的中間點），數萬名遊客會湧入賓州的Gobbler's Knob，圍觀戴著高帽的紳士們將菲爾請出來。

    去年的預測是「還有6週冬天」，這也是菲爾最常給出的答案。負責照顧菲爾的「土撥鼠俱樂部」成員煞有介事地宣稱，他們能透過菲爾的眨眼、呼嚕聲與點頭，翻譯出這位「氣象神獸」對未來的預言。

    儘管科學準確度見仁見智，但自從1993年知名喜劇演員比爾墨瑞（Bill Murray）主演的電影《今天暫時停止》（Groundhog Day）上映後，這項活動已成為全球知名的文化盛事。

