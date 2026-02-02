為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    被川普氣死還是要選邊站 德國外長：轉向中國絕非歐洲出路

    2026/02/02 17:32 編譯陳成良／綜合報導
    正在新加坡訪問的德國外交部長瓦德福2日直言，即便美德關係近期出現緊張，華盛頓仍是歐洲安全不可或缺的依靠。（路透資料照）

    正在新加坡訪問的德國外交部長瓦德福2日直言，即便美德關係近期出現緊張，華盛頓仍是歐洲安全不可或缺的依靠。（路透資料照）

    儘管美國總統川普的「美國優先」政策與購買格陵蘭的荒謬要求讓歐洲盟友頭痛不已，但德國政府明確表態：在美中之間，柏林絕不保持中立。正在新加坡訪問的德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）2日直言，德國「不會與美國和中國保持等距」，強調即便美德關係近期出現緊張，華盛頓仍是歐洲安全不可或缺的依靠。

    警告歐洲盟友：投懷送抱習近平是錯的

    據路透報導，瓦德福在「國際戰略研究所（IISS）」發表演說時，針對部分試圖在美中之間左右逢源、甚至倒向北京的歐洲聲音發出嚴厲警告。

    他生動地比喻：「張開雙臂跑向習近平主席，說『我們所有的問題此刻都消失了，我們要成為你的大夥伴』，這絕對是錯誤的答案。」

    這番言論被視為對近期不顧美國反對、執意與中國簽署貿易協議的英國與加拿大的委婉批評，同時也確立了德國在印太戰略上的親美路線。

    報導指出，川普近期堅持美國應控制格陵蘭，甚至威脅對歐洲加徵關稅，確實動搖了跨大西洋關係。但瓦德福認為，歐洲對格陵蘭議題展現的團結回應證明，只要劃清紅線，歐洲仍能捍衛自身利益。他重申，儘管川普政府對北約軍費頗有微詞，但切斷與美國的連結轉向中國，絕非歐洲的出路。

    此外，瓦德福也透露，歐盟正致力於迅速完成與馬來西亞、泰國、菲律賓及澳洲等亞太國家的自由貿易協定，以應對日益破碎化的全球貿易環境。

