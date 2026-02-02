破天荒！達賴喇嘛有聲書獲葛萊美獎 中國強烈不滿

西藏精神領袖達賴喇嘛以有聲書作品，獲得生平首座葛萊美獎。（法新社檔案照）

西藏精神領袖達賴喇嘛2日表示，對於獲得生平首座葛萊美獎（Grammy Awards）感到感激。這位現年90歲的諾貝爾和平獎得主，憑藉有聲書作品獲得這項音樂界的最高榮譽，中國官方隨即對此表達抗議。

達賴喇嘛在洛杉磯舉行的葛萊美頒獎典禮上，以《冥想：達賴喇嘛尊者的反思》（Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama，暫譯），獲頒「最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎」（Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording）。該作品邀集韋恩萊特（Rufus Wainwright）及羅傑斯（Maggie Rogers）等知名藝術家合作，並由韋恩萊特代為領獎。

「冥想：達賴喇嘛尊者的反思」是達賴的智慧語錄，融合印度古典音樂及世界各地藝術家作品的結晶，達賴首度獲得提名便得獎。

長期流亡印度的達賴喇嘛透過社群媒體發表感言，表示：「我懷著感激與謙卑之心接受這項肯定。我不將其視為個人的榮耀，而是對我們共同普世責任的認可。」

儘管身著深紅色僧袍、腳踩簡樸涼鞋並戴著寬邊眼鏡的形象，與一般全球娛樂名人截然不同，但達賴強調：「我深信和平、慈悲、對環境的關懷，以及對人類一體的理解，是全球80億人共同福祉的關鍵。」

中國政府對達賴獲獎表達強烈不滿。中國外交部發言人林劍在例行記者會上聲稱，達賴獲獎是「反華政治操弄」，「我們堅決反對有關方面利用藝術獎項作為反華政治操弄的工具，這一立場是一貫且明確的。」

達賴於1959年中國軍隊鎮壓西藏起義後，以23歲之齡逃離拉薩流亡印度，至今未曾返回西藏。他在全球各地為西藏爭取高度自治的努力備受推崇，但北京始終宣稱西藏是中國不可分割的一部分。

