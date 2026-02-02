俄男鬧機挑釁空服員！落地「登機梯未架」急跳機 躲車底遭逮遣返

一名俄羅斯男子酒醉脫衣在飛機上鬧事，甚至跳機跑給廊曼機場工作人員追。（本報合成，擷取自TikTok）

一名俄羅斯男子近日在飛往泰國曼谷的班機上失控鬧事，酒後脫光衣服只剩內褲，在機艙走道狂奔、挑釁空服員「決鬥」，還揚言要跳機。飛機降落廊曼機場後，他竟在登機梯未架好前直接跳下飛機逃跑，最後躲到車底仍因不敵高溫被制伏，遭泰國警方拒絕入境並遣返。

綜合外媒報導，同機一名泰國女乘客1月31日在 TikTok 上傳影片還原過程。畫面顯示，該名男子疑似醉酒，在降落曼谷前約15分鐘開始情緒失控，不僅頻繁進出廁所，還在機艙內來回奔跑、與機組人員爭執，甚至挑釁空服員要打架。

目擊乘客指出，男子情緒極度不穩，其他人嘗試安撫反而讓他更加暴怒，接著脫去衣物只剩內褲，在走道間衝撞尋找離開飛機的方式。當班機接近泰國領空時，狀況已影響飛航安全，機長立即通報並安排在廊曼機場處置。

當飛機降落曼谷廊曼機場時，該名男子不斷以英文大聲叫喊「不要碰我」，並要求打開艙門，期間他還向機上所有乘客宣稱，自己要跳下飛機。

當艙門打開、登機梯尚未完全架設完成，他便直接從機門跳出，造成腿部受傷，仍試圖逃離現場。機場人員追捕過程中，男子一度躲進車底，但因地面高溫難以忍受，被人從車底拉出，隨即被機場保全與警方制伏帶走。

廊曼機場與移民警察證實，該名男子於1月29日搭乘亞洲航空 FD647 航班自越南飛抵泰國。入境時發現他醉酒嚴重、語無倫次，無法說明來訪目的，也不具備足夠經濟能力，符合禁止入境條件，因此拒絕放行，並於1月31日清晨搭機遣返俄羅斯，整起事件未造成乘客與機組人員受傷。

