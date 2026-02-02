為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    加州野生海豚「用尾巴走路」 導遊看傻：這行為超罕見！

    2026/02/02
    加州蒙特雷灣一隻野生北露脊海豚罕見上演「水上漂」絕技，直立身軀在海面滑行。（翻攝自Monterey Bay Whale Watch/Evan Brodsky）

    加州蒙特雷灣一隻野生北露脊海豚罕見上演「水上漂」絕技，直立身軀在海面滑行。（翻攝自Monterey Bay Whale Watch/Evan Brodsky）

    海豚躍出水面不稀奇，但你看過海豚像人類一樣在水面上「走路」嗎？加州蒙特雷灣（Monterey Bay）外海近期出現令人嘖嘖稱奇的一幕，一隻野生的北露脊海豚（Northern right whale dolphin）竟然在海面上由水平游動改為垂直挺立，利用尾鰭快速拍打水面，上演了一段罕見的「尾行」（Tail Walking）絕技，讓船上的賞鯨遊客與導遊全都看傻了眼。

    根據科學網站《IFLScience》報導，這段珍貴畫面由攝影師布羅茨基（Evan Brodsky）於1月18日捕捉。影片中可以清楚聽到導遊激動地大喊：「我無法向各位形容這行為有多麼罕見！」蒙特雷灣賞鯨中心也在Instagram發文證實，即使是經驗豐富的團隊，這輩子也只記錄過「屈指可數」的幾次。

    這隻「身懷絕技」的主角是北露脊海豚，特徵是全身漆黑、腹部有白斑，且沒有背鰭。這種「用尾巴走路」的行為，通常只出現在受過訓練的海洋公園表演中，野生海豚出現此舉動的原因目前尚無明確解釋。

    曾有海豚「偷學才藝」 行為擴散至群體

    不過，科學家提供了一個有趣的解釋：「社交學習」。報導提到澳洲曾有一隻名為「比莉」（Billie）的野生海豚，在收容中心短暫與受過訓練的海豚同住。雖然人類從未教過牠，但比莉獲釋重返大海後，竟然開始在野外模仿這種動作，隨後該行為甚至在當地的野生海豚群中「擴散」開來。這種為了好玩或模仿而出現的文化傳遞現象，或許能解釋為何加州這隻海豚也會這項絕技。

