服刑1675天 委內瑞拉維權人士塔拉佐納獲釋

委內瑞拉維權人士塔拉佐納（右）獲釋後，擁抱媽媽。（路透）

著名的委內瑞拉維權人士塔拉佐納今天自卡拉卡斯惡名昭彰的監獄獲釋，結束超過4年的牢獄生涯。他表示，自己在鐵窗下度過1675天，「承受了超乎常人的痛苦」。

法新社報導，塔拉佐納（Javier Tarazona）走出埃利科伊德（Helicoide）監獄數小時後接受法新社訪問時說：「訊息沒有改變：4年7個月的牢獄無法讓真相噤聲，是真相讓我重獲自由。」他被控恐怖主義與叛國等罪名而遭關押。

這名異議人士的獲釋，展現委國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）近期釋放政治犯的最新進展。自美國1月3日推翻前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權、宣布事實上主導這個南美國家後，羅德里格斯面臨華府要求釋放囚犯的壓力。

塔拉佐納說：「我在一個黑暗的地方待了1675天。類似的事情不該繼續發生。」

在天主教信徒「自由！自由！自由！」的呼喊與掌聲中，現年43歲的塔拉佐納被帶離監獄，前往卡拉卡斯一間教堂外。

塔拉佐納是在教堂外而非監獄門口獲釋的，委內瑞拉當局通常不會安排囚犯在監獄前直接獲釋。他隨後與兄弟及71歲的母親團聚。

接著出現的是狄歐斯賈西亞（Omar de Dios Garcia），這名維權人士在2021年7月2日陪同塔拉佐納一同被捕。塔拉佐納兄弟和狄歐斯賈西亞曾共處同一個牢房長達4個月，3人緊緊擁抱許久。

3人一同祈禱後離去，拉坎德拉里亞教堂（La Candelaria）內的信徒持續鼓掌。

塔拉佐納說：「人們的掌聲，來自對自由的渴望、對和家人重逢的希望及內心的歡喜。」

塔拉佐納是委內瑞拉最知名的在押異議人士之一，也是大約1000名政治犯中的一員。隨著委內瑞拉在多年威權左翼統治後尋求改革，部分政治犯正逐步獲釋。

