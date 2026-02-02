為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川普氣炸！葛萊美主持人酸「蘿莉島沒了才想買格陵蘭」 遭威脅提告

    2026/02/02 15:53 編譯陳成良／綜合報導
    葛萊美獎主持人諾亞調侃川普想買格陵蘭是因為「艾普斯坦的島沒了」，暗諷川普與淫魔有關係。（路透）

    葛萊美獎主持人諾亞調侃川普想買格陵蘭是因為「艾普斯坦的島沒了」，暗諷川普與淫魔有關係。（路透）

    2026年葛萊美獎（Grammys）頒獎典禮意外演變成政治修羅場。主持人諾亞（Trevor Noah）在開場與串場時火力全開，不僅調侃饒舌天后妮姬米娜（Nicki Minaj）投靠川普陣營，更拿已故淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的「蘿莉島」來開川普玩笑。此舉徹底激怒了美國總統川普，他在典禮後隨即在社群平台暴怒發文，痛罵諾亞是「魯蛇」，並揚言要派律師提告。

    據《美聯社》報導，諾亞在頒獎典禮中途拋出了一記震撼彈。他說：「哇，這座葛萊美獎是每個藝人都想要的，就像川普想要買下格陵蘭一樣。」接著他補上一刀：「這很合理，我的意思是，因為艾普斯坦的島（蘿莉島）已經沒了，他需要一個新島嶼跟柯林頓一起鬼混。」

    這段發言直接觸碰了川普的逆鱗。典禮結束後，川普立刻在其自創社群平台「真實社群（Truth Social）」發文反擊，怒轟諾亞散布關於他和柯林頓去過艾普斯坦島的「錯誤資訊」。

    川普暴怒：這是誹謗！我要告死他

    川普在貼文中寫道：「錯！！！我不能替比爾（柯林頓）說話，但我從未去過艾普斯坦島，甚至連附近都沒去過...直到今晚這個虛假誹謗的聲明出現前，也從未被指控去過那裡。」

    他接著對諾亞進行人身攻擊：「諾亞這個徹底的魯蛇（total loser）...看來我得派律師去告這個可悲、沒才華的笨蛋主持人。」

    妮姬米娜也被虧「去白宮討論屁股」

    除了川普，近期公開支持「讓美國再次偉大（MAGA）」運動的妮姬米娜也成為箭靶。諾亞在開場時笑稱她缺席是因為「還在白宮跟川普討論非常重要的議題」，隨即模仿川普的口氣說：「事實上妮姬，我有最大的屁股，大家都這麼說。」

    面對川普的提告威脅，諾亞在典禮上得知後僅淡定回應：「喔，我早就說過這是我最後一年主持了。你（川普）能拿我怎樣？」

