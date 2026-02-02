JNN民調：高市早苗內閣支持率下滑 自民黨逆勢上升

日本新聞網最新民調顯示，日本首相高市早苗內閣支持率為69.9%，較上次調查下滑8.2個百分點，不過自民黨的政黨支持率呈現上升趨勢。（彭博）

日本新聞網（JNN）最新民調顯示，日本首相高市早苗內閣支持率為69.9%，較上次調查下滑8.2個百分點；回答「不支持」者占26.5%，較上個月上升7.9個百分點，顯示內閣評價在短時間內出現明顯波動。不過與此同時，自民黨的政黨支持率呈現上升趨勢。

從政黨支持率來看，自民黨為34.7%，較前次上升5.0個百分點，持續位居第一。其後依序為中道改革聯合8.5%、國民民主黨5.1%、參政黨4.0%、日本維新會3.9%等。

另一方面，立憲民主黨僅0.5%，支持度大幅下滑4.5個百分點，公明黨也僅有0.3%，下滑2.5個百分點。「不支持任何政黨」為29.5%，較前次減少10.8個百分點。

至於若現在舉行眾議院選舉、在比例代表制中將投給哪個政黨，回答「尚未決定」者占24%，顯示未表態族群依然龐大。已表態者中，自民黨為32%，中道改革聯合10%，維新會、國民民主黨、參政黨各為6%，共產黨4%，令和新選組2%等。

本次調查於1月31日、2月1日隨機撥打固定電話與行動電話進行。調查對象為全國18歲以上男女共2733人，其中獲得1038份有效回答，有效回收率38.0%。

在此之前，JX通信社與選舉.com進行的共同民調中，高市內閣的支持率也比前一個月下滑了約7個百分點；但值得注意的是，自民黨的政黨支持率同步上升，與日本新聞網的民調呈現類似結果。

JX通信社代表取締役米重克洋分析，這與高市早苗宣布解散眾議院時召開的記者會有關，「高市首相幾乎是以自己的政治去留為賭注，向支持者發出把票投給自民黨的強烈訊號。而這一呼籲，對於強烈支持高市的群眾，確實產生了效果。」

米重分析，高市內閣支持者可分為「強烈支持層」與「弱支持層」，兩者對高市早苗解散眾議院的評價存在明顯落差。根據電話民調結果，強烈支持者中，近7成認為解散眾院「妥當」，但在弱支持者中，認同比例不到3成。顯示即使同樣支持高市內閣，動機仍有差異。

部分選民是基於「喜歡高市早苗本人」的強烈認同，另一些則僅出於對經濟、減稅與積極財政等「政策上」的期待。特別是後者，對於解散其實不那麼贊成，因此形成支持結構上的「斷層」。

至於自民黨的政黨支持率為何會突然明顯上升，米重認為，關鍵在於高市內閣的「強烈支持層」正在大量回流自民黨。

他指出，這些人其實原本分散於其他政黨支持者與無黨派層當中，但他們如今出來明確表態「眾院選舉時會投給自民黨」，於是呈現出「內閣支持率下滑，自民黨支持卻上升」的結果，其實兩者並不矛盾。

選舉.com總編輯鈴木邦和指出，根據調查，高市內閣的「強烈支持層」大約占4成，而自民黨的政黨支持率不到3成，顯示支持高市內閣的人，其實遠多於明確支持自民黨的人。因此當高市內閣的強烈支持者回流自民黨，政黨支持率自然會上升。

米重表示，某種意義上，高市試圖填補「內閣高支持率，自民黨低支持率」之間落差的戰略，已經從民調中反映出一定成果。

