BTS全球巡演獨缺中國 專家：中國「限韓令」未鬆動

BTS在啟動巡演前，將推出全新專輯，首爾光化門廣場階梯已有宣傳標語。（法新社）

南韓人氣男團防彈少年團（BTS）即將展開全球巡迴演唱會，但預計34座城市、逾80場的演出獨漏中國。專家指出，儘管南韓與中國關係近期回溫，但中國短期內還難以放寬「限韓令」。

南韓《中央日報》2日報導，BTS成員全員退伍後的首次大型巡演，將在4月從南韓高陽揭開序幕，年中唱進北美和歐洲，並在11月在高雄世運主場館一連舉行3場演出，明年也將前往香港，但目前仍沒有中國場次，這說明中國對南韓文化內容的限制措施仍然有效。

雖然中國官方從未正式承認「限韓令」的存在，但自2016年南韓部署「薩德」（THAAD，終端高空防衛系統）以來，南韓藝人和文化內容進入中國市場實際上一直受到限制。目前，K-pop歌手的演出也僅侷限於香港和澳門舉行。

華東師範大學傳播學院副教授吳暢暢表示，雖然中韓首腦的互訪引發外界對外交政策變化的猜測，但很難判斷中國是否會立即放寬監管。分析認為，由於部署「薩德」引發的反感，以及圍繞文化、歷史問題的民族主義情緒依然存在，中國當局在文化開放問題上不得不保持審慎。

澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）媒體學者基斯（Sarah Keith）表示，如果「限韓令」解除，對南韓文化產業顯然是利多，但中國能否獲得實質性利益，取決於其與旅遊、品牌合作等本國產業發展的直接關聯程度。他預測，中國有可能會逐步放寬這項非正式限制，但過程會非常緩慢，南韓藝人要恢復過去在中國的商業活動程度，可能需要5年時間。

此外，還有預測認為，韓流明星的政治立場也將成為決定是否允許演出的重要標準。

吳暢暢指出，如果允許韓流藝人在中國演出，政治立場將是基本的考量因素。如果是主張「台獨」、「港獨」等情況，就不要指望能在中國舉辦演唱會。

