日本選舉假訊息氾濫 Ｘ平台最易被操縱

日本首相兼自民黨總裁高市早苗近日全力為眾議院選舉拉票。（路透）

日本眾議院大選選情火熱，但資訊專家警告，未經證實的訊息、謠言及選舉和政治相關偽造圖片或影片在社群媒體上的傳播日益令人擔憂，其中一種尤其令人擔憂的方式是利用名為「機器人」的軟體程式進行傳播，這些程式可以自動執行特定任務。

《每日新聞》報導，日本國立資訊研究所電腦科學教授佐藤一郎（Ichiro Satoh，音譯）敦促社群媒體使用者警惕操縱行為的可能性，並仔細核實資訊來源和真實性。佐藤指出，最容易被操縱的社群媒體平台是Ｘ（舊稱Twitter），「這與Ｘ的演算法密切相關，該演算法會預測哪些內容可能吸引目光」。

請繼續往下閱讀...

這類資訊傳播操作已經「產業化」，個人和組織將其視為有薪工作，基於特定角色的分工也在不斷推進。在準備階段，犯罪者會註冊大量專門用於發布資訊的帳號，以及用於操控互動的帳號。發布資訊的帳號會提前創建，有時甚至在行動開始前幾個月就已創建，並用於日常發布內容以建立信譽，同時掩蓋真實目的。

在適當時機，這些帳號會利用機器人程式在短時間內發布大量文字、圖片或影片。同時，互動帳號也會利用機器人程式快速執行大量按讚和轉發等操作。

當Ｘ平台和其他社群媒體平台偵測到短時間內大量帳號發布類似內容，或發現貼文發布後立即獲得大量互動時，它們會將其解讀為「許多人高度關注的話題，或可能很快引起關注的話題」。因此，這些內容會被推送給大量未指定的受眾。

結果，許多用戶會主動按讚或轉發這些內容，而當擁有大量粉絲的知名帳號發現並做出反應時，訊息的信譽度和影響力會顯著提升。如果此類策略在選舉活動中被運用，旨在損害特定政黨或候選人聲譽的虛假訊息也可能大規模傳播。

佐藤認為，假訊息之所以容易傳播，是因為它常常會引發人們的驚訝或憤怒，使人們更傾向於分享。在政治領域，關於候選人的虛假醜聞往往比讚揚特定候選人的內容更能吸引目光。

此外，生成式人工智慧的進步也加劇包含虛假資訊的貼文變得愈來愈複雜的風險。先前，由於日語的「語言障礙」，日本相對免受海外惡意行為者的影響，但AI技術的發展正在打破這個障礙。

參與這類活動的帳戶可能會將真實內容與虛假資訊混合在一起，這使得判斷哪些帳戶是問題帳戶變得困難。

佐藤強調，社交媒體平台，尤其是Ｘ平台，都擁有能夠進行訊息傳播的算法。用戶應該充分意識到這種可能性，並在獲取訊息時保持謹慎，例如仔細核實新聞來源。內容愈具煽動性，就愈須冷靜思考後再按讚、轉發或做出其他回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法