為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    哥斯大黎加總統大選 右翼民粹費南德茲獲壓倒性勝利

    2026/02/02 18:15 中央社
    哥斯大黎加總統大選，右翼民粹主義者費南德茲取得壓倒性勝利。（路透）

    哥斯大黎加總統大選，右翼民粹主義者費南德茲取得壓倒性勝利。（路透）

    右翼民粹主義者費南德茲（Laura Fernandez）在今天舉行的哥斯大黎加總統大選中取得壓倒性勝利；與此同時，她所領導的執政黨也勢將奪下國會多數席次。

    路透社報導，在已開出的88.43%選票中，費南德茲獲得近半數選票。她在選前民調便一路領先，由於超過40%法定勝選門檻，已確定直接當選，無需進入4月5日的第2輪決選。

    費南德茲是即將卸任總統查維斯（Rodrigo Chaves）的親信，曾任其幕僚長。她承諾延續查維斯強硬的治安政策、民粹路線與反建制立場。雖然哥斯大黎加法律禁止總統連任，但費南德茲已誓言將查維斯納入新政府團隊。

    費南德茲發表勝選感言時表示，「變革將是深遠且不可逆的」，並宣布哥斯大黎加正進入新的政治時代。她指出，1948年內戰後開始的第二共和「已成過去式」。她在聖約瑟向支持者表示：「建立第三共和的責任落在我們身上。」

    費南德茲最主要的對手、中間派經濟學家拉莫斯（Alvaro Ramos）獲得約1/3選票；曾任第一夫人的進步派代表多布勒斯（Claudia Dobles）得票率則未滿5%。

    法新社報導，哥斯大黎加長期被視為中美洲穩定與民主的綠洲，如今卻淪為墨西哥與哥倫比亞販毒集團的物流樞紐。

    毒品走私已滲透至當地社區，引發的地盤爭奪戰導致哥斯大黎加謀殺率在過去6年間暴增50%。

    費南德茲將薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）視為打擊犯罪的榜樣。布格磊以鐵腕手段未經法律程序，便關押數千名疑似幫派分子。

    39歲的費南德茲若勝選，將印證拉丁美洲的右傾趨勢。近幾個月來，智利、玻利維亞與宏都拉斯的保守派已相繼掌權。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播