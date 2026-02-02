哥斯大黎加總統大選 右翼民粹費南德茲獲壓倒性勝利

哥斯大黎加總統大選，右翼民粹主義者費南德茲取得壓倒性勝利。（路透）

右翼民粹主義者費南德茲（Laura Fernandez）在今天舉行的哥斯大黎加總統大選中取得壓倒性勝利；與此同時，她所領導的執政黨也勢將奪下國會多數席次。

路透社報導，在已開出的88.43%選票中，費南德茲獲得近半數選票。她在選前民調便一路領先，由於超過40%法定勝選門檻，已確定直接當選，無需進入4月5日的第2輪決選。

請繼續往下閱讀...

費南德茲是即將卸任總統查維斯（Rodrigo Chaves）的親信，曾任其幕僚長。她承諾延續查維斯強硬的治安政策、民粹路線與反建制立場。雖然哥斯大黎加法律禁止總統連任，但費南德茲已誓言將查維斯納入新政府團隊。

費南德茲發表勝選感言時表示，「變革將是深遠且不可逆的」，並宣布哥斯大黎加正進入新的政治時代。她指出，1948年內戰後開始的第二共和「已成過去式」。她在聖約瑟向支持者表示：「建立第三共和的責任落在我們身上。」

費南德茲最主要的對手、中間派經濟學家拉莫斯（Alvaro Ramos）獲得約1/3選票；曾任第一夫人的進步派代表多布勒斯（Claudia Dobles）得票率則未滿5%。

法新社報導，哥斯大黎加長期被視為中美洲穩定與民主的綠洲，如今卻淪為墨西哥與哥倫比亞販毒集團的物流樞紐。

毒品走私已滲透至當地社區，引發的地盤爭奪戰導致哥斯大黎加謀殺率在過去6年間暴增50%。

費南德茲將薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）視為打擊犯罪的榜樣。布格磊以鐵腕手段未經法律程序，便關押數千名疑似幫派分子。

39歲的費南德茲若勝選，將印證拉丁美洲的右傾趨勢。近幾個月來，智利、玻利維亞與宏都拉斯的保守派已相繼掌權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法