恐怖！中國武漢地鐵起重機倒塌 車輛被壓扁釀1死1傷

恐怖！中國武漢地鐵起重機倒塌 車輛被壓扁釀1死1傷2026/02/02 15:34 即時新聞／綜合報導
中國湖北省武漢地鐵工地起重機倒塌，砸中旁邊道路行駛中的白色轎車。（圖擷自「@58cB4AdDMjKCsOJ」X帳號）
太可怕！中國湖北省武漢市後湖大道地鐵工地，1日中午11時16分許發生龍門起重機（門式起重機）倒塌事件，砸中旁邊道路行駛中的白色轎車，使得車身後半段被壓扁釀1死1傷。
綜合中媒報導，武漢應急管理局1日晚間表示，武漢市軌道交通12號線連接線的「新春站」工地，當持正在拆除龍門起重機，過程中支柱傾倒波及到2台路過車輛。
從社群平台上瘋傳的影片可以看到，1輛白色轎車在行經起重機旁邊時，支柱突然倒塌砸中車身後半段，另有1輛黑色自小客車差點就被壓住，所幸最終只是車頭撞到支柱，否則傷亡可能會擴大。
相關影片請見︰
2月1日 上午11时16分，武汉市江岸区后湖大道地铁施工区域龙门吊拆卸发生意外倾斜倒塌，直接砸中一辆行驶中的白色轿车，导致车体严重变形人员伤亡。 ???? pic.twitter.com/QWI7cH9YGy— 狼图腾 （@58cB4AdDMjKCsOJ） February 1, 2026
受害白色轎車。（圖擷自「@58cB4AdDMjKCsOJ」X帳號）
黑色自小客車差點也被壓住。（圖擷自「@58cB4AdDMjKCsOJ」X帳號）