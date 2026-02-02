為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    德國數萬工人罷工交通陷入停擺 工會警告可能有進一步行動

    2026/02/02 16:21 編譯謝宜哲／綜合報導
    德國通勤族今（2）日面臨冰冷的氣溫和空蕩蕩的月台，因為數萬名公共交通工人響應工會Verdi的罷工呼籲。（路透）

    德國通勤族今（2）日面臨冰冷的氣溫和空蕩蕩的月台，因為數萬名公共交通工人響應工會Verdi的罷工呼籲。（路透）

    德國通勤族今（2）日面臨冰冷的氣溫和空蕩蕩的月台，因為數萬名公共交通工人響應工會Verdi的罷工呼籲，導致大多數城市的巴士和電車服務停擺。

    根據《路透》報導，Verdi工會代表著近10萬名交通運輸員工，發動罷工原因是與市政和州政府僱主關於工作條件的談判在上週停滯不前。

    雖然德國各城市面臨預算限制，但該工會仍要求縮短工時、延長休息時間並提高夜班和週末工作的薪資。

    此次罷工影響德國16個聯邦州中除1州外的150多個市政交通公司，包括柏林、漢堡和不來梅。Verdi首席談判代表坎尤爾特（Serat Canyurt）表示，此次罷工是近年來地方交通領域規模最大的協調行動之一。

    德國大部分地區的氣溫降至零度以下，加劇了通勤者被迫尋找替代交通方式的困境。但德國鐵路公司（Deutsche Bahn）1月30日表示，包括柏林、漢堡、慕尼黑的快捷（S-Bahn）列車服務和長途列車服務，將於2月2日正常運營。因為這些員工不屬於Verdi工會。

    下一輪談判定於2月9日舉行。Verdi工會領導人警告，若僱主不做出重大讓步，可能會採取進一步的罷工行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播