德國數萬工人罷工交通陷入停擺 工會警告可能有進一步行動

德國通勤族今（2）日面臨冰冷的氣溫和空蕩蕩的月台，因為數萬名公共交通工人響應工會Verdi的罷工呼籲。（路透）

德國通勤族今（2）日面臨冰冷的氣溫和空蕩蕩的月台，因為數萬名公共交通工人響應工會Verdi的罷工呼籲，導致大多數城市的巴士和電車服務停擺。

根據《路透》報導，Verdi工會代表著近10萬名交通運輸員工，發動罷工原因是與市政和州政府僱主關於工作條件的談判在上週停滯不前。

請繼續往下閱讀...

雖然德國各城市面臨預算限制，但該工會仍要求縮短工時、延長休息時間並提高夜班和週末工作的薪資。

此次罷工影響德國16個聯邦州中除1州外的150多個市政交通公司，包括柏林、漢堡和不來梅。Verdi首席談判代表坎尤爾特（Serat Canyurt）表示，此次罷工是近年來地方交通領域規模最大的協調行動之一。

德國大部分地區的氣溫降至零度以下，加劇了通勤者被迫尋找替代交通方式的困境。但德國鐵路公司（Deutsche Bahn）1月30日表示，包括柏林、漢堡、慕尼黑的快捷（S-Bahn）列車服務和長途列車服務，將於2月2日正常運營。因為這些員工不屬於Verdi工會。

下一輪談判定於2月9日舉行。Verdi工會領導人警告，若僱主不做出重大讓步，可能會採取進一步的罷工行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法