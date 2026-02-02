共軍高層「7剩2」指揮誰來補？專家示警：為遮掩內亂 恐更頻繁繞台

習近平持續清洗軍方高層，連張又俠（右）也傳遭調查。（美聯社資料照）

中共軍方高層清洗風暴持續擴大，已對其指揮體系造成結構性衝擊。2022年風光上任的中共中央軍委7人核心小組，如今竟只剩下習近平本人與負責反貪的張升民兩人安然無恙。軍事專家分析，這場史無前例的整肅導致共軍高層出現「指揮鏈真空」，為了掩飾內部的混亂與虛弱，北京反而可能採取更激進的外部軍事動作。

據《商業內幕》（Business Insider）1日報導，隨著中央軍委副主席張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立傳出遭調查，顯示這場整肅已觸及權力核心。張又俠曾被視為習近平最信任的軍事顧問，連他都難逃一劫，震驚各界。

請繼續往下閱讀...

前美國中情局（CIA）中國分析師、現任布魯金斯學會研究秦江南（Jonathan Czin）指出，這向中共體制內傳遞了一個清晰訊號：「無論你跟習近平關係多好，沒有人是安全的。」 這種恐怖氛圍可能導致軍方將領人人自危，不敢在關鍵時刻提出專業異議。

將領被抓光 攻台恐陷「大腦癱瘓」

報導指出，這場大清洗留下的最大後遺症是「人才與經驗的斷層」。華府智庫「戰略與國際研究中心（CSIS）」副主任賀特（Brian Hart）分析，隨著大量高階將領被捕，能填補空缺的候選人名單已「所剩無幾」。經驗豐富的指揮官大量流失，將直接拖慢共軍跨軍種協同作戰的能力，這對於執行「封鎖」或「登陸台灣」這類極度複雜的軍事行動而言，是一大變數。

專家示警：恐藉「繞台演習」遮醜

值得注意的是，內部混亂未必代表外部安全。美國智庫「亞洲協會政策研究院」資深研究員莫里斯（Lyle Morris）研判，為了掩飾軍隊內部的動盪與整肅帶來的負面影響，北京反而可能增加在台灣周邊的軍演頻率。透過外部的強硬姿態，來對內鎮壓異音、對外投射「戰備無虞」的假象，藉此掩蓋解放軍指揮體系陷入混亂的事實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法