處理盜刷案遇死劫！ 美喬治亞州飯店槍響 警察1死1重傷

美國喬治亞州警察調查盜刷案，突遭嫌犯槍擊導致警員塔芒（右）殉職、警官里德（左）重傷。（圖擷自Gwinnett County Police臉書）

美國喬治亞州谷內郡（Gwinnett County）郊區飯店，1日有2名警察前往調查盜刷案時遭嫌犯槍擊，導致尼泊爾籍的25歲警員塔芒（Pradeep Tamang）殉職、警官里德（David Reed）重傷。

據《美聯社》報導，谷內郡警察局長麥克盧爾（JD McClure）表示，案發飯店位於亞特蘭大東北方40公里的石山（Stone Mountain）附近，當時有人報警指稱信用卡被盜刷．因此塔芒、里德前往飯店，由櫃台人員提供盜刷者的房間。

請繼續往下閱讀...

2名警察上門後，在房間內的35歲男子安德魯斯（Kevin Andrews）隨即邀請他們進入，沒想到在說明情況時安德魯斯突然掏槍射擊2警，自己也被警方擊中受傷。

麥克盧爾透露，塔芒送醫搶救仍傷重不治，里德則是傷勢嚴重，所幸生命跡象已恢復穩定。麥克盧爾說，兇嫌安德魯斯在醫院治療後應無生命危險，本案已移交喬治亞州調查局（GBI）調查，GBI將和檢方討論要以什麼罪名起訴安德魯斯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法