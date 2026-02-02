為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    處理盜刷案遇死劫！ 美喬治亞州飯店槍響 警察1死1重傷

    2026/02/02 11:12 即時新聞／綜合報導
    美國喬治亞州警察調查盜刷案，突遭嫌犯槍擊導致警員塔芒（右）殉職、警官里德（左）重傷。（圖擷自Gwinnett County Police臉書）

    美國喬治亞州警察調查盜刷案，突遭嫌犯槍擊導致警員塔芒（右）殉職、警官里德（左）重傷。（圖擷自Gwinnett County Police臉書）

    美國喬治亞州谷內郡（Gwinnett County）郊區飯店，1日有2名警察前往調查盜刷案時遭嫌犯槍擊，導致尼泊爾籍的25歲警員塔芒（Pradeep Tamang）殉職、警官里德（David Reed）重傷。

    據《美聯社》報導，谷內郡警察局長麥克盧爾（JD McClure）表示，案發飯店位於亞特蘭大東北方40公里的石山（Stone Mountain）附近，當時有人報警指稱信用卡被盜刷．因此塔芒、里德前往飯店，由櫃台人員提供盜刷者的房間。

    2名警察上門後，在房間內的35歲男子安德魯斯（Kevin Andrews）隨即邀請他們進入，沒想到在說明情況時安德魯斯突然掏槍射擊2警，自己也被警方擊中受傷。

    麥克盧爾透露，塔芒送醫搶救仍傷重不治，里德則是傷勢嚴重，所幸生命跡象已恢復穩定。麥克盧爾說，兇嫌安德魯斯在醫院治療後應無生命危險，本案已移交喬治亞州調查局（GBI）調查，GBI將和檢方討論要以什麼罪名起訴安德魯斯。

