    國際

    中共軍報：查處張又俠是清除攔路虎 隨時準備打仗

    2026/02/02 13:09 中央社
    中共中央軍委副主席張又俠被撤職的原因至今成謎，有一說是他向美國洩露核機密並受賄，另一說則是他與習在何時讓共軍做好與台灣開戰的準備問題上存在分歧。（法新社檔案照）

    中共中央軍委副主席張又俠被撤職的原因至今成謎，有一說是他向美國洩露核機密並受賄，另一說則是他與習在何時讓共軍做好與台灣開戰的準備問題上存在分歧。（法新社檔案照）

    中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立落馬，中共解放軍報連續3天發布評論。最新評論指，堅決查處張又俠、劉振立等是清除影響事業發展的攔路虎，又指要全面加強練兵備戰，「隨時準備打仗，隨時能打勝仗」。

    共軍解放軍報今天在頭版刊登題為「以強烈的使命擔當攻堅奮進」的評論，指堅決查處張又俠、劉振立等腐敗分子，清除的是影響事業發展的攔路虎、絆腳石，擠去的是戰鬥力建設的水分，激盪的是奮鬥攻堅的精氣神，為強軍事業發展注入強大動力。

    文章表示，「全軍官兵要把思想和行動統一到黨中央、中央軍委和中央軍委主席習近平的重大決策部署上，深刻認識反腐越徹底、攻堅越托底、強軍越有底的規律大勢」。

    文章表示，今年是「十五五」開局之年，是實現建軍一百年奮鬥目標的攻堅之年。要全面加強練兵備戰，紮實推進實戰化軍事訓練，加快先進戰鬥力建設，「隨時準備打仗，隨時能打勝仗」。

    文章又指，軍隊黨員幹部特別是高級幹部要以被查處的腐敗分子為反面教材，牢記初心使命，樹立和踐行正確政績觀，嚴守思想防線、用權底線、法紀紅線、家風界線，以篤信、務實、擔當、自律的實際行動抓工作幹事業帶隊伍，以過硬作風和形象感召帶動部隊。

