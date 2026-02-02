為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    畫面曝！北韓超大型溫室農場竣工 面積約達3個信義計畫區

    2026/02/02 11:47 即時新聞／綜合報導
    北韓新義州威化島2024年遭遇嚴重洪患，當局花費近2年時間重建大規模溫室農場，面積約等同台北市信義計畫區的2.9倍。（法新社）

    北韓新義州威化島2024年遭遇嚴重洪患，當局花費近2年時間重建大規模溫室農場，面積約等同台北市信義計畫區的2.9倍。（法新社）

    北韓朝鮮勞動黨第9次代表大會在即，韓聯社報導，位於平安北道新義州的洪患災區已「換新貌」，本月1日舉行大規模溫室綜合農場竣工典禮，北韓領導人金正恩親自出席剪綵。

    北韓官媒北韓中央通信社（KCNA，朝中社）2日報導，新義州溫室綜合農場竣工典禮1日隆重舉行，國務委員會委員長金正恩出席相關活動。

    2024年新義州威化島一帶遭遇嚴重洪患，北韓自去年2月開始，在當地興建大規模溫室農場，面積相當於南韓首爾汝矣島（2.9平方公里）的1.5倍；約等同台北市信義計畫區（1.5平方公里）的2.9倍。

    金正恩1日在竣工典禮上發表演說稱，「這是令人難以置信的滄桑巨變。參與農場建設計畫的軍人和青年以此成就向黨（朝鮮勞動黨）的第9次代表大會獻禮，再次印證了他們是革命中最強大的精銳隊伍與先鋒力量。」

    視察農場後，金正恩進一步表示，「我們正經歷著一場地方面貌翻天覆地巨變的重要變革。新義州溫室綜合農場建設計畫是在第8屆黨中央委員會工作期間進行的最龐大的工程之一。」

    韓聯社報導，北韓將新義州溫室農場視為地方發展政策的代表性項目，金正恩上月2日還將該地選為新年第一個視察地，到場勉勵參與工程的青年。金正恩1日還提及參與建設計畫的青年將出席黨代表大會，預計勞動黨9大將大力宣傳新義州溫室綜合農場的工程成果。

    北韓新義州溫室綜合農場本月1日舉行竣工典禮，領導人金正恩親自前往視察。（法新社）

    北韓新義州溫室綜合農場本月1日舉行竣工典禮，領導人金正恩親自前往視察。（法新社）

    北韓新義州溫室綜合農場本月1日舉行竣工典禮，領導人金正恩親自前往視察。（法新社）

    北韓新義州溫室綜合農場本月1日舉行竣工典禮，領導人金正恩親自前往視察。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播