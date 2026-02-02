畫面曝！北韓超大型溫室農場竣工 面積約達3個信義計畫區

北韓新義州威化島2024年遭遇嚴重洪患，當局花費近2年時間重建大規模溫室農場，面積約等同台北市信義計畫區的2.9倍。（法新社）

北韓朝鮮勞動黨第9次代表大會在即，韓聯社報導，位於平安北道新義州的洪患災區已「換新貌」，本月1日舉行大規模溫室綜合農場竣工典禮，北韓領導人金正恩親自出席剪綵。

北韓官媒北韓中央通信社（KCNA，朝中社）2日報導，新義州溫室綜合農場竣工典禮1日隆重舉行，國務委員會委員長金正恩出席相關活動。

2024年新義州威化島一帶遭遇嚴重洪患，北韓自去年2月開始，在當地興建大規模溫室農場，面積相當於南韓首爾汝矣島（2.9平方公里）的1.5倍；約等同台北市信義計畫區（1.5平方公里）的2.9倍。

金正恩1日在竣工典禮上發表演說稱，「這是令人難以置信的滄桑巨變。參與農場建設計畫的軍人和青年以此成就向黨（朝鮮勞動黨）的第9次代表大會獻禮，再次印證了他們是革命中最強大的精銳隊伍與先鋒力量。」

視察農場後，金正恩進一步表示，「我們正經歷著一場地方面貌翻天覆地巨變的重要變革。新義州溫室綜合農場建設計畫是在第8屆黨中央委員會工作期間進行的最龐大的工程之一。」

韓聯社報導，北韓將新義州溫室農場視為地方發展政策的代表性項目，金正恩上月2日還將該地選為新年第一個視察地，到場勉勵參與工程的青年。金正恩1日還提及參與建設計畫的青年將出席黨代表大會，預計勞動黨9大將大力宣傳新義州溫室綜合農場的工程成果。

北韓新義州溫室綜合農場本月1日舉行竣工典禮，領導人金正恩親自前往視察。（法新社）

