美伊緊張降溫？伊朗釋放遭美點名示威者 川普稱「有望達成協議」

美國總統川普週日（1日）在華盛頓白宮南草坪向媒體揮手致意。他當天受訪時針對伊朗局勢回應，表示希望能與德黑蘭達成協議。（美聯社）

美伊局勢出現微妙變化，面對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）1日警告「美軍若動手將引爆區域戰爭」，美國總統川普回應時並未升高對立，反而表示「有望與伊朗達成協議」。與此同時，伊朗當局釋放了1名遭華府點名關注的示威者，顯示雙方在劍拔弩張的表象下，似乎仍保留了外交空間。

據《法新社》報導，哈米尼將伊朗國內的反政府示威定調為「政變（Coup）」，指控示威者燒毀古蘭經、攻擊警察，並警告美國：「如果發動戰爭，這次將會是1場區域戰爭。」

請繼續往下閱讀...

針對此威脅，川普受訪時冷靜回應：「他（哈米尼）當然會這麼說。我們希望能達成協議（Hopefully we'll make a deal）；如果沒談成，我們就會知道他說的對不對。」

釋放關鍵囚犯 外長鬆口願談

在雙方互嗆的同時，伊朗採取了實質動作，26歲的示威者索爾塔尼（Erfan Soltani）週日獲准保釋；此前華府曾警告，索爾塔尼面臨死刑風險，若他被處決，美軍將採取行動，伊朗選在此時放人，引發外界關注。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在接受《CNN》訪問時也釋出訊息。他表示，雖然對美國失去信任，但「如果美國談判團隊遵循川普總統所說的（達成公平協議以確保無核武），我看到了重啟談判的可能性。」

儘管出現談判契機，現場局勢依然緊繃。針對歐盟將伊朗革命衛隊列入黑名單，伊朗國會議員週日身穿軍服，宣布將歐盟軍隊列為恐怖組織，並高喊「美國去死」。此外，美軍「林肯號」航艦打擊群目前仍部署在該區域，伊朗也計畫在荷姆茲海峽進行實彈演習，雙方軍事資產仍處於高度戒備狀態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法