為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美伊緊張降溫？伊朗釋放遭美點名示威者 川普稱「有望達成協議」

    2026/02/02 10:33 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普週日（1日）在華盛頓白宮南草坪向媒體揮手致意。他當天受訪時針對伊朗局勢回應，表示希望能與德黑蘭達成協議。（美聯社）

    美國總統川普週日（1日）在華盛頓白宮南草坪向媒體揮手致意。他當天受訪時針對伊朗局勢回應，表示希望能與德黑蘭達成協議。（美聯社）

    美伊局勢出現微妙變化，面對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）1日警告「美軍若動手將引爆區域戰爭」，美國總統川普回應時並未升高對立，反而表示「有望與伊朗達成協議」。與此同時，伊朗當局釋放了1名遭華府點名關注的示威者，顯示雙方在劍拔弩張的表象下，似乎仍保留了外交空間。

    據《法新社》報導，哈米尼將伊朗國內的反政府示威定調為「政變（Coup）」，指控示威者燒毀古蘭經、攻擊警察，並警告美國：「如果發動戰爭，這次將會是1場區域戰爭。」

    針對此威脅，川普受訪時冷靜回應：「他（哈米尼）當然會這麼說。我們希望能達成協議（Hopefully we'll make a deal）；如果沒談成，我們就會知道他說的對不對。」

    釋放關鍵囚犯 外長鬆口願談

    在雙方互嗆的同時，伊朗採取了實質動作，26歲的示威者索爾塔尼（Erfan Soltani）週日獲准保釋；此前華府曾警告，索爾塔尼面臨死刑風險，若他被處決，美軍將採取行動，伊朗選在此時放人，引發外界關注。

    伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在接受《CNN》訪問時也釋出訊息。他表示，雖然對美國失去信任，但「如果美國談判團隊遵循川普總統所說的（達成公平協議以確保無核武），我看到了重啟談判的可能性。」

    儘管出現談判契機，現場局勢依然緊繃。針對歐盟將伊朗革命衛隊列入黑名單，伊朗國會議員週日身穿軍服，宣布將歐盟軍隊列為恐怖組織，並高喊「美國去死」。此外，美軍「林肯號」航艦打擊群目前仍部署在該區域，伊朗也計畫在荷姆茲海峽進行實彈演習，雙方軍事資產仍處於高度戒備狀態。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播