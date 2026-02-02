與艾普斯坦關係再引爭議！英前內閣大臣退出工黨

英國前內閣大臣曼德森勳爵已離開工黨。（美聯社）

英國前內閣大臣曼德森勳爵（Lord Mandelson）去年因與淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係而被免去駐美大使職務。近日美國司法部公布的艾普斯坦案文件出現他的身影，隨後他表示已離開工黨。

根據英國廣播公司（BBC）報導，艾普斯坦在2003年和2004年分三度向曼德森勳爵支付7.5萬美元（約台幣236萬元），每次2.5萬美元（約台幣78萬元）。

曼德森指出，他已辭去工黨黨員職務，因為他不想自己與艾普斯坦的關係「造成進一步的尷尬」。

曼德森在致工黨的信中寫說「我再次與圍繞艾普斯坦的軒然大波聯繫在一起，對此我深感遺憾和抱歉。」

曼德森接著稱「我認為他（艾普斯坦）曾向我支付過款項的指控不實，我對此沒有任何記錄或記憶，需要進行調查。與此同時，我不想讓工黨蒙羞，因此我決定退出工黨。」

曼德森最後強調，他畢生致力於工黨的價值觀和成功，相信退黨的決定符合工黨最佳利益。

曼德森1日早些時候重申，對自己曾認識艾普斯和對方被定罪後仍與其保持聯繫感到遺憾。曼德森補充，他要毫無保留地向遭受痛苦的女性道歉。

保守黨發言人批評首相施凱爾（Keir Starmer）允許曼德森退出工黨，而不是開除他的黨籍。保守黨領袖巴登諾克（Kemi Badenoch）則呼籲，對曼德森與艾普斯坦的關係展開調查。

