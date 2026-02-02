為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    5歲男童被拘捕照片引爆反ICE怒火 獲釋後已平安返家

    2026/02/02 10:02 即時新聞／綜合報導
    連恩與父親獲釋後，已平安返回明尼阿波利斯的家中。（美聯社）

    連恩與父親獲釋後，已平安返回明尼阿波利斯的家中。（美聯社）

    來自厄瓜多的5歲男童連恩．康尼荷．拉莫斯（Liam Conejo Ramos）1張戴著藍色兔子造型毛帽、被身後移民執法人員帶走的照片在網路上瘋傳，照片的強大反差，讓他成為近期美國「反ICE浪潮」的指標人物。法官1月31日下令，美國政府必須在2月3日前釋放拉莫斯，而拉莫斯1日已和父親返回家中。

    綜合外媒報導，川普政府日前在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）大規模掃蕩非法移民，逮捕不少兒童與青少年，引發當地社區不滿，連恩被拘留的事件讓他們更加惱火，痛批川普政府的執法行動毫無人性。

    拉莫斯1月20日遭移民暨海關執法局（ICE）人員逮捕，與父親阿里亞斯（Adrian Conejo Arias）被送往德州聖安東尼奧（San Antonio）的拘留中心。民主黨籍眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）與眾議員克勞基特（Jasmine Crockett）在1月28日曾一同探視連恩與父親，而在法官的命令，父子兩人已被釋放，卡斯楚也一路護送兩人返回明尼阿波利斯的住家中。

    卡斯楚1日表示：「我昨晚去接他們，今晨護送他們回到明尼蘇達州，連恩現在帶著他的帽子和書包回家了，感謝所有為連恩爭取自由的人們，我們不會停止努力，直到所有孩子與家庭都回家為止。」

    聯邦地區法院法官比里（Fred Biery）在裁定中指出，本案出自於政府為追求每日遣返配額，黨製做出思慮欠周、執行失當的行動，內容強調「即使因此讓兒童遭受心理創傷，也在所不惜」。針對此裁定，美國司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）表示，政府可能會對此上訴。

    川普政府指出，連恩的父親父親阿里亞斯於2024年12月自厄瓜多非法入境美國。美國國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）在1份聲明中表示，ICE並未鎖定或逮捕連恩，而是在他的父親被拘捕後，他的母親拒絕接走他，孩子的父親曾告訴執法人員，希望連恩能與他在一起。

    至於學校人員與鄰居宣稱，執法人員將連恩當作「誘餌」，要他去敲自家大門，藉此讓他媽媽來開門，國土安全部強調這說法從頭到尾都是個謊言，是因為阿里亞斯徒步逃離現場，還把連恩留在引擎還沒熄火的車子裡。

    來自厄瓜多的5歲男童連恩．康尼荷．拉莫斯因為一張戴著藍色兔子造型毛帽、被身後移民執法人員帶走的照片在網路上瘋傳，讓他成為近期美國「反ICE浪潮」的指標人物。（法新社）

    來自厄瓜多的5歲男童連恩．康尼荷．拉莫斯因為一張戴著藍色兔子造型毛帽、被身後移民執法人員帶走的照片在網路上瘋傳，讓他成為近期美國「反ICE浪潮」的指標人物。（法新社）

