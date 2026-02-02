巴基斯坦最大規模反恐行動 擊斃145俾路支分離主義武裝分子

巴基斯坦俾路支族分離主義武裝分子1月31日在俾路支省多地發動協同攻擊，造成至少33人喪生。（路透）

巴基斯坦政府官員1日宣布，軍警部隊在西南部動盪的俾路支省（Balochistan）過去40小時的密集反恐行動中，擊斃145名據稱受印度支持的恐怖分子。這是巴國數十年來在單一行動中擊斃武裝份子人數最多的一次。

美聯社報導，這波行動是為了回應1月31日發生的一連串協同自殺炸彈與槍擊攻擊，造成33人死亡，其中多數為平民。

俾路支省首席部長巴格提（Sarfraz Bugti）在省會奎達（Quetta）召開記者會表示，安全部隊與警方迅速反擊，共擊斃145名非法武裝組織「俾路支解放軍」（BLA）成員。政府將該組織蔑稱為「印度之亂」（Fitna al-Hindustan），意指其背後由印度扶植。

巴格提指出，在被擊斃的145名恐怖分子中，經查其中部分為阿富汗公民。這些武裝份子原本計畫挾持人質，但遭到安全部隊挫敗。

巴格提強烈指責印度與阿富汗支持攻擊者，並指宣稱對此次襲擊負責的BLA高層，是在阿富汗境內運作。儘管喀布爾與新德里當局皆否認相關指控，巴格提強調，阿富汗神學士違反2020年杜哈協議中「不允許阿富汗領土被用來作為攻擊他國基地」的承諾，「遺憾的是，阿富汗領土仍被用來對付巴基斯坦。」

自去年10月初巴基斯坦對阿富汗境內的巴基斯坦神學士（TTP）藏匿處發動空襲以來，兩國緊張關係持續升溫。

當局指出，1月31日凌晨開始的叛軍襲擊手段殘暴，甚至闖入瓜達爾（Gwadar）1名工人的家中，殺害5名婦女與3名兒童。整起連環攻擊共導致18名平民及15名維安人員喪生。當地居民回憶，在安全部隊抵達前，武裝人員曾公開在奎達街頭遊蕩，引發極大恐慌。

此次爆發衝突的俾路支省資源豐富，巴基斯坦政府正積極吸引外資投入當地的礦業開採。2025年9月，1家美國金屬公司才剛與巴基斯坦簽署價值5億美元的投資協議；而在協議簽署前一個月，美國國務院正式將BLA及其武裝分支「瑪吉德旅」列為外國恐怖組織。長期以來，BLA經常鎖定巴基斯坦安全部隊，以及在當地參與基礎建設的中國公民發動攻擊，尋求脫離巴基斯坦獨立。

