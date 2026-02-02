伊朗最高領袖警告區域戰爭　川普：盼與德黑蘭達成協議

伊朗最高領袖哈米尼警告，如果美國攻擊伊朗，將會引發區域戰爭。美國總統川普今天對此表示，他希望能與伊朗達成協議。

法新社報導，針對哈米尼提出的警告，川普告訴記者：「他當然會這麼說。」

他說：「希望我們可以達成協議。如果我們沒有達成協議，那我們就會知道他說的對不對。」

美國持續對區域部署之際，哈米尼（Ali Khamenei）稍早警告，任何攻擊行動都將引發區域衝突。

半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述哈米尼表示：「美國人應該知道，如果他們發動戰爭，這次將會是一場區域性戰爭。」

川普先前表示，伊朗「正在認真的討論中」，他希望能談出「可接受的」結果。伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼（Ali Larijani）也表示，與美國間的談判架構正取得進展。

川普曾以伊朗的核子野心和血腥鎮壓反政府抗議為由，提出美國可能進行干預的警告。

伊朗一波示威浪潮源自於民眾對高物價的不滿，後來演變成大規模反政府運動，伊朗領導人則將其形容為美國和以色列煽動的「暴亂」。

華府先前針對26歲抗議人士索坦尼（Erfan Soltani）遭判死刑，以及若有反政府示威者被處決，提出發動攻擊的警告。索坦尼的律師今天則表示，當局已下令將他釋放。

伊朗司法機關以宣傳反伊斯蘭體制和危害國家安全的罪名，於1月間逮捕索坦尼。在華府提出警告後，德黑蘭指出，他從未被判死刑，且所涉罪名不會判處極刑。

隨著與美國間緊張情勢升高，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，他擔心可能出現「誤判」，但相信川普「有足夠智慧做出正確決定」。

他接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示：「因此我認為，若美國談判團隊遵循川普總統的話，達成確保不會有核武的公平合理協議，那麼雙方還有再度對話的可能。」（編譯：何宏儒）1150202

