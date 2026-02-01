5歲兔子帽男童被拘引發反ICE怒火！法官下令釋放 揭拘留中心黑幕

厄瓜多5歲男童連恩，上月在明尼蘇達州遭聯邦移民執法官員逮捕。帶著藍色兔子造型毛帽、揹著蜘蛛人背包的連恩，被黑衣執法人員帶走的照片，隨即在網路上廣傳，引發熱議。（法新社檔案照）

1名法官1月31日下令，美國政府必須在2月3日前，釋放1名來自厄瓜多的5歲男童及其父親。2人近日在明尼蘇達州遭聯邦執法人員拘留，目前被關押在德州聖安東尼奧（San Antonio）的拘留中心。

美聯社報導，5歲的連恩．康尼荷．拉莫斯（Liam Conejo Ramos）與父親艾德瑞安．康尼荷．阿里亞斯（Adrian Conejo Arias），1月20日遭移民暨海關執法局（ICE）人員逮捕。帶著藍色兔子造型毛帽、揹著蜘蛛人背包的連恩，被黑衣執法人員帶走的照片，隨即在網路上廣傳，引發熱議。

川普政府在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）大規模掃蕩非法移民，逮捕不少兒童與青少年，引發當地社區不滿，連恩被拘留的事件讓他們更加惱火，痛批川普政府的執法行動毫無人性。此事也促成民眾在拘留中心外抗議，2名德州民主黨聯邦眾議員更親自前往探視。

聯邦地區法院法官比里（Fred Biery）在裁定中指出，本案肇因於政府為了追求每日遣返配額，而做出思慮欠周、執行失當的行動，「即使因此讓兒童遭受心理創傷，也在所不惜。」

比里是由前民主黨總統柯林頓任命的法官，他此前已裁定，連恩及其父親至少在現階段不得被遣離美國。

在31日發布的命令中，比里指出，「政府顯然對1份名為《獨立宣言》的美國歷史文件一無所知」，暗示川普政府的行動與宣言作者、後來成為美國總統的傑佛遜當年列舉的、英國對殖民地的壓迫行徑如出一轍。

比里也在裁定書中附上連恩的照片，並引用《聖經》中的2段經文：「耶穌說：『讓小孩子到我這裡來，不要阻止他們，因為天國正是屬於這樣的人。』」以及「耶穌哭了。」

白宮政策幕僚長米勒（Stephen Miller）曾表示，政府設定的目標是每天逮捕3000名非法移民；法官似乎正是將此數字形容為一種「配額」。

美國司法部與國土安全部的發言人，並未立即回覆媒體的置評請求。

鄰居與校方人員表示，聯邦執法官員在明尼蘇達州以該名學齡前男童為「誘餌」，要求他去敲自家大門，藉此讓其母親開門。美國國土安全部則反駁此說法為「徹頭徹尾的謊言」，並表示是男童的父親徒步逃離現場，將孩子留在自家車道上1輛仍在運轉的車內。

根據聯邦眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）的說法，在1月28日與眾議員克勞基特（Jasmine Crockett）一同探視期間，連恩在父親懷中入睡。其父表示，連恩在收容約1100人的拘留中心內，經常感到疲憊且食慾不振。

遭拘留的家庭指出，自該拘留中心去年重新啟用以來，環境惡劣，包括食物中出現蠕蟲、為了乾淨飲水而爭奪，以及醫療照護不足等問題。去年12月，ICE提交的報告也承認，約有400名兒童被拘留超過建議上限的20天。

