為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日眾院大選 共同社民調：自民黨比例代表領先優勢擴大

    2026/02/01 22:51 國際新聞中心／綜合報導
    日本共同社民調顯示，高市早苗內閣的支持率比上次調查小增0.5個百分點，仍維持在6成以上。（法新社）

    日本共同社民調顯示，高市早苗內閣的支持率比上次調查小增0.5個百分點，仍維持在6成以上。（法新社）

    日本眾議院大選將在8日舉行投開票，最新民調顯示，自民黨在小選區和比例代表方面的支持率均擴大，高市早苗內閣的支持率則小增0.5個百分點，仍維持在6成以上。

    共同社1月31日至2日1日實施瞭解選民支持意向的全國電話輿論調查（第二次選情調查）。關於比例代表的投票意向，回答自民黨的受訪者佔36.1%，比1週前的上次調查增加6.9個百分點。

    立憲民主黨和公明黨組建的新黨「中道改革聯合」為13.9%，增加2.0個百分點。

    小選區方面，支持執政黨陣營候選人者佔44.0%，增加4.0個百分點。支持在野黨陣營候選人者為26.5%，增加3.7個百分點。

    高市早苗內閣的支持率為63.6%，增加0.5個百分點；不支持率為25.6%，增加0.6個百分點，均與上次調查結果基本持平。

    「尚未決定」小選區投票意向者佔27.2%，比例代表為21.3%。對中道表示「不期待」者達71.0%，增加4.0個百分點；表示「期待」者為23.1%，減少5.1個百分點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播