日眾院大選 共同社民調：自民黨比例代表領先優勢擴大

日本共同社民調顯示，高市早苗內閣的支持率比上次調查小增0.5個百分點，仍維持在6成以上。（法新社）

日本眾議院大選將在8日舉行投開票，最新民調顯示，自民黨在小選區和比例代表方面的支持率均擴大，高市早苗內閣的支持率則小增0.5個百分點，仍維持在6成以上。

共同社1月31日至2日1日實施瞭解選民支持意向的全國電話輿論調查（第二次選情調查）。關於比例代表的投票意向，回答自民黨的受訪者佔36.1%，比1週前的上次調查增加6.9個百分點。

立憲民主黨和公明黨組建的新黨「中道改革聯合」為13.9%，增加2.0個百分點。

小選區方面，支持執政黨陣營候選人者佔44.0%，增加4.0個百分點。支持在野黨陣營候選人者為26.5%，增加3.7個百分點。

高市早苗內閣的支持率為63.6%，增加0.5個百分點；不支持率為25.6%，增加0.6個百分點，均與上次調查結果基本持平。

「尚未決定」小選區投票意向者佔27.2%，比例代表為21.3%。對中道表示「不期待」者達71.0%，增加4.0個百分點；表示「期待」者為23.1%，減少5.1個百分點。

