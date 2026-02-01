為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    伊朗荷莫茲海峽實彈演習 最高領袖警告美國勿掀區域戰爭

    2026/02/01 21:59 中央社
    伊朗最高領袖哈米尼今天警告，如果美國攻擊伊朗，恐引發區域戰爭。（美聯社）

    伊朗最高領袖哈米尼今天警告，如果美國攻擊伊朗，恐引發區域戰爭。（美聯社）

    伊朗預定今明兩天在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進行實彈演習。伊朗最高領袖哈米尼今天警告，如果美國攻擊伊朗，恐引發區域戰爭。

    法新社報導，伊朗當局對示威群眾進行致命鎮壓，引發美國總統川普（Donald Trump）威脅對伊朗採取軍事干預行動，已派遣一支航空母艦打擊群前往該地區。

    根據美聯社，伊朗定於今明兩天在荷莫茲海峽進行實彈演習，該海峽是波斯灣的狹窄通道，具戰略重要性，約1/5的全球石油貿易經由此處。

    美軍中央司令部（US Central Command, CENTCOM）警告，伊朗演習期間不得威脅美國軍艦或飛機，也不得干擾商業航運。

    哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天指出，美國人應該知道，如果他們挑起戰爭，這次將會是一場區域戰爭。他還告訴伊朗民眾「不應害怕」川普的言論。

    根據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim），哈米尼也提及：「他們（示威暴徒）攻擊警察、政府機構、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）中心、銀行和清真寺，並焚燒可蘭經。」

    哈米尼還說：「這就像是一場政變。這次政變已被平息。」

