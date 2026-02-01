為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    英國放棄查哥斯群島主權 中國間諜船恐威脅美軍事基地

    2026/02/01 20:31 編譯孫宇青／綜合報導
    英國擬將印度洋查哥斯群島主權移交非洲國家模里西斯，在最大島嶼狄耶戈加西亞島（見圖）設有軍事基地的美國多次提出疑慮。（路透檔案照）

    針對英國擬將印度洋查哥斯群島主權移交非洲國家模里西斯，在最大島嶼狄耶戈加西亞島設有軍事基地的美國多次提出疑慮，擔心此舉將為模里西斯的盟友中國，打開在附近海域進行間諜活動的方便之門。不久前才批評此舉的美國總統川普，也面臨愈來愈大的壓力要求他徹底否決該協議。

    查哥斯群島最初由英國在1965年從殖民地模里西斯分離出來，劃為英國在印度洋的領地，但英、模兩國近年透過談判達成移交主權協議，僅保留建有海軍基地並租借給美軍的狄耶戈加西亞島主權99年。相關決議在2年前公布後，旋即引發對中國持強硬立場的英國保守派群起反對；而川普也在上月底批評，英國毫無理由地讓給模里西斯，是愚蠢、軟弱之舉，還說中國和俄羅斯顯然都已注意到。

    英國《每日電訊報》1月31日指出，對美軍而言，狄耶戈加西亞島的戰略位置使伊朗處於美軍打擊範圍內，並允許美軍進行全天候的長程轟炸任務，例如去年6月派出B-2「幽靈」轟炸機空襲德黑蘭。美國共和黨籍聯邦參議員甘迺迪（John Kennedy）也投書該報指出，若將查哥斯群島讓給模里西斯，阻止中國利用氣球和小船監視英美聯合基地「將幾乎不可能」。他直言，英國不可能將查哥斯群島讓給模里西斯後，又確保狄耶戈加西亞島不被中共騷擾。

    甘迺迪也批評，至今未聽到任何令人信服的理由，說明英國為何要切斷與查哥斯群島的聯繫，還說英國首相施凱爾本可透過堅決反對聯合國催促，捍衛英美在狄耶戈加西亞島的共同國家安全利益，也藉此提醒美國人民為何可以信任英國。

    根據英模兩國協議，英國將放棄對該群島內領海和專屬經濟區的控制權。分析家指出，與英國不同，模里西斯沒有能力保衛具有全球重要性的查哥斯海洋保護區。英國前安全事務國務大臣圖根哈特和前保守黨黨魁史密斯等高層已致函警告施凱爾，模國僅有2艘遠洋船和2架小型飛機，航程不足以抵達查哥斯群島，中國可能利用此一漏洞，派遣間諜船進入該海域蒐集有關英美基地的情報，遑論中國擁有偽裝成漁船的海上民兵隊伍，已在南海橫行多年。

    不僅如此，根據模里西斯簽署的「非洲無核武區條約」，與中國結盟的南非等非洲國家，甚至能以條約遭違反為由，要求對狄耶戈加西亞島軍事基地進行檢查，進而可能危及基地的安全。

