墨西哥教長證實2親屬遭槍殺 警追蹤擊斃3嫌犯

墨西哥教育部長狄加度（左）證實，槍擊案2名女性死者是他的姑姑與表妹。（彭博檔案照）

墨西哥西部柯利馬州（Colima）當局指出，已於案發當天擊斃涉嫌槍殺墨國教育部長2名親屬的3名嫌犯。目前還不清楚部長親屬為何遭人槍殺身亡。

當地檢察官辦公室指出，警方已擊斃涉及槍殺2名女性身亡一案的3名嫌犯。警方並未透露2女槍擊案的犯案動機，亦未說明是否仍在搜尋其他嫌犯。

2女槍擊案發生在當地時間1月31日清晨4時30分（台灣時間同日晚間6時30分），墨西哥公共教育部長狄加度（Mario Delgado）稍後證實，2名女性死者是他的姑姑與表妹。

狄加度在X上發文說，當天稍早的柯利馬州槍擊案令他深感震驚、憤怒與悲痛，「我的姑姑尤金妮亞．狄加度（Eugenia Delgado）以及我的表妹希拉（Sheila），在家中慘遭殺害。」

根據檢方辦公室指出，警方在案發當天午後於柯利馬州的1處民宅追蹤到嫌犯車輛，並在槍戰中擊斃3名嫌犯；調查人員在嫌犯中發現與2女槍擊案有關的武器與衣物。

狄加度在2024年被墨西哥女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）任命為教育部長，過去曾任執政黨「國家復興運動黨」（Morena Party）全國主席。

位於太平洋岸的柯利馬州是墨西哥暴力犯罪最猖獗的州之一。根據美國國務院的統計，該州在2023年與2024年的兇殺率居全國之冠。

