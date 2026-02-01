工作壓力大會變同志？ 馬國部長謬論遭轟 網友嘲諷全開

馬來西亞首相署（宗教事務）部長祖基菲里稱「工作壓力」會導致個人出現「LGBTQ」相關行為，隨即遭網友熱議。（彭博社）

馬來西亞首相署（宗教事務）部長祖基菲里（Zulkifli Hasan）近日於國會的一份書面答覆中，將「工作壓力」列為形成個人「LGBTQ」（泛指各種同志族群）性傾向或身分認同的因素之一，此言論一出，隨即在社群媒體上引發軒然大波。

根據《印度斯坦時報》報導，祖基菲里在回覆國會質詢時，引用了蘇萊曼（Sulaiman et al.）等人於2017年發表的研究，列舉出「社會影響」、「性經驗」以及「工作壓力」等因素的結合，可能會影響個人產生LGBTQ的相關行為，其中，他將「工作壓力」歸因為性取向認同的成因，也成為了大眾抨擊的焦點。

伊斯蘭黨國會議員西蒂再拉（Siti Zailah Mohd Yusoff）針對此爭議進一步要求政府提供馬國LGBTQ族群的最新統計數據，以及造成族群可見度增加的關聯性。然而，祖基菲里坦承，政府對於該族群的人數統計數據非常有限，目前尚無詳細紀錄。

馬國部長指媒體斷章取義

在遭到大眾強烈譴責後，祖基菲里隨即發表聲明反駁，表示他的言論被媒體刻意地斷章取義，並呼籲國會議員與大眾在下定論前應先完整閱讀完他的書面報告內容，他也在聲明中重申政府的立場，強調首相署（宗教事務）仍堅定反對LGBTQ的正常化，並表示該族群與馬來西亞的宗教、道德和社會價值觀相悖。

然而，馬國網友對此說法並不買帳，紛紛嘲諷表示，「他（祖基菲里）看起來就壓力很大」、「他（祖基菲里）到底是怎麼當上部長的，在被鄰居（鄰國）嘲笑我們之前，拜託快點讓他下台」、「每天看到堆積如山的帳單，我感覺我也是個同性戀」、「看來我們應該也設立一位壓力事務部長才對。」

