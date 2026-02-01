防俄用星鏈操控無人機 馬斯克：措施似乎奏效

星鏈衛星示意圖。（取自SpaceX網站）

太空探索技術公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）今（1）日表示，SpaceX已採取措施，防止俄軍在未取得授權的情況下，使用SpaceX的星鏈（Starlink）衛星網路系統。

《路透》報導，馬斯克今日在X平台發文說：「看來我們阻止俄羅斯未經授權使用星鏈的措施已經奏效。如果還有更多需求的話，請通知我們。」

烏克蘭軍隊此前表示，在俄軍使用的長程無人機上發現了星鏈系統；烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）週四也說，烏克蘭正與SpaceX合作，阻止俄羅斯利用星鏈來導引無人機，「西方的科技必須持續幫助民主世界以及保護公民，而不是被恐怖分子使用，摧毀安寧的城市。」

儘管馬斯克與烏國官員對於烏俄戰爭的看法分歧，但烏軍在戰場通訊以及操縱無人機方面仍非常仰賴星鏈系統。

Looks like the steps we took to stop the unauthorized use of Starlink by Russia have worked. Let us know if more needs to be done. — Elon Musk （@elonmusk） February 1, 2026

