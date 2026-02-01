中東局勢升溫！伊朗宣布荷姆茲海峽實彈演習 回應美軍部署

伊朗最高領袖哈米尼將國內示威定調為「政變」，並警告美國若動武將引爆「區域戰爭」。（美聯社檔案照）

中東戰火一觸即發！面對美國總統川普派遣「林肯號」航空母艦打擊群逼近，伊朗不僅未示弱，更宣布於週日（1日）起在戰略要地荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）舉行為期2天的「實彈演習」。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）同時發出最嚴厲警告，直言若美方動武，將引爆全面的「區域戰爭」。

定調「政變」 踩踏川普紅線

據《美聯社》報導，除了軍事對峙，伊朗內政危機也加劇了戰爭風險。哈米尼首度將國內反政府示威定調為「政變（Coup）」，外界擔憂當局將藉此對數萬名被捕者實施大規模處決。由於川普曾明確將「大規模處決」列為美軍動武的紅線，伊朗此舉形同在戰爭邊緣試探。

據報導，此時正值「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航艦打擊群部署在阿拉伯海之際，伊朗選擇在美艦活動範圍內進行實彈射擊，挑釁意味極濃。

荷莫茲海峽是全球約5分之1石油運輸的必經之路，美國中央司令部（CENTCOM）已發出緊急警告，要求伊朗演習不得威脅美艦或干擾商業航運。在雙方軍事資產極近距離接觸下，任何誤判都可能瞬間引爆衝突。

哈米尼：開戰就是「區域戰爭」

現年86歲的哈米尼雖然強調「不尋求戰爭」，但也展現了絕不退讓的姿態。他警告：「美國人應該知道，如果他們發動戰爭，這次將會是一場區域戰爭。」並揚言伊朗將對任何攻擊給予「堅定重擊」。

局勢更外溢至歐洲，針對歐盟制裁伊朗革命衛隊，伊朗國會議長卡利巴（Mohammad Bagher Qalibaf）週日穿著軍服現身，宣布將「所有歐盟國家的軍隊」列為恐怖組織。議場內高喊「美國去死」口號，顯示德黑蘭已準備好與西方世界全面對抗。

