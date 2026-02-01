為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國官媒：2026第1個月反腐 連打十虎

    2026/02/01 20:07 中央社
    中共中央軍委副主席張又俠。（歐新社檔案照）

    中共中央軍委副主席張又俠。（歐新社檔案照）

    中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員劉振立被查落馬，震撼中國政壇。中新社報導，連同張、劉二人及中國應急管理部長王祥喜、前內蒙古自治區黨委書記孫紹騁等人在內，中國2026年頭1個月就有10名現任及退休高官被查，「猛打十虎」。

    根據報導，在中共中紀委、中國國家監委1月31日通報王祥喜被查後，今年以來中國官宣落馬的「中管幹部」已達8人，其中5人已經退休；加上張又俠、劉振立等2人，1個月內中國「猛打十虎」。

    在此之前，2025年全年，經中共官方公開發布落馬被查的中管幹部，已達65人。

    「中管幹部」意指任免權在中共中央、並由中共中央組織部備案管理的幹部，副部級以上的高級幹部均屬中管幹部。而部分重要單位的正廳級、副廳級幹部也屬中管幹部。

    報導提到，2026年落馬的「十虎」中，除了軍方的張又俠、劉振立外，有來自「（腐敗）重點領域」的前中國核工業集團有限公司總經理顧軍；有曾「主政一方」的前內蒙古自治區黨委書記孫紹騁。

    至於「十虎」中的5名退休者，即包括前中國水利部原副部長田學斌、前中國國家林業和草原局長張建龍、前中共中央巡視組副組長楊宏勇等人。其中，田學斌是2026年「首虎」，張建龍已退休5年多，楊宏勇是中共紀檢系統「老兵」，還曾任中國國家監委駐哈爾濱電氣集團監察專員。

    報導提到，「打虎」數據處於高檔，與「縱深推進反腐敗鬥爭」的策略密切相關。中共29屆中紀委五次全會在部署2026年反腐敗工作時強調「繼續起底清理」，點名金融、國企、能源等「重點領域」腐敗問題，並明確著重查處「關鍵少數」。

    北京大學公共政策研究中心副主任莊德水表示，當前腐敗問題集中查處「不是越反越腐，而是越挖越深」。而今年地方政府開始換屆，新年一開始就查處一批高級幹部，可打消一些人可能存在的觀望、僥倖心理，具有「強大震懾作用」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播