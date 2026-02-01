為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美媒踢爆！ ICE內部備忘錄流出：抓人無須逮捕令

    2026/02/01 17:52 編譯張沛元／綜合報導
    全美各地1月31日同步舉行反ICE示威，加州洛杉磯的1名抗議人士在活動中高舉遭ICE幹員槍殺身亡的明尼蘇達州護理師普雷蒂的照片。（法新社）

    全美各地1月31日同步舉行反ICE示威，加州洛杉磯的1名抗議人士在活動中高舉遭ICE幹員槍殺身亡的明尼蘇達州護理師普雷蒂的照片。（法新社）

    值此美國總統川普的強力掃蕩移民政策導致國內緊張情勢升高之際，負責執行川普的旨意的「移民暨海關執法局」（ICE）的1份內部備忘錄顯示，ICE幹員被告知他們擁有更大的權力，即可以在無逮捕令下直接抓人。

    《紐約時報》1月30日報導，此一改變擴大了層級較低的ICE幹員的權力，使之能在執行掃蕩任務時，逕自逮捕其所遇到與懷疑是無證移民的人，而非如過去般僅在從事針對性執法行動時，持逮捕令抓捕特定人士。

    這份在1月28日由ICE代理局長里昂（Todd M. Lyons）簽署、發給所有ICE幹員的內部備忘錄的重點，是1條聯邦法律－－該法授權ICE幹員可在無逮捕令的情況下，逮捕被他們認為是無證移民，但前提是此人「可能」會在幹員取得逮捕令之前「逃跑」。

    ICE長期以來對上述法律的解讀，是幹員認為某人有「潛逃風險」，以及日後不太可能遵守像是出席聽證等的移民義務。但根據該備忘錄，里昂批評此等詮釋「不合理」與「不正確」，並且更改ICE對該法律規定的解讀－－將之改為幹員認為某人不太可能留在現場。

    里昂在備忘錄中寫道，所謂的外國人可能會逃跑，是只要移民官員判定，一旦取得行政逮捕令，已不可能在遇到此人的現場或是其他明確可辨地點找到人，就算。

    前朝拜登政府時期的前ICE資深顧問崔克勒－麥諾提（Claire Trickler-McNulty）認為，該備忘錄對「逃脫」一詞的解釋，顯然極度寬鬆…基本上意味ICE可在未持逮捕令下隨意逮捕任何人，讓得取得逮捕令才能抓人此一前提變得毫無意義。

