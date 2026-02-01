馬斯克與川普重修舊好 捐共和黨3.2億助期中大選

美國電動車大廠特斯拉和太空探索公司SpaceX創辦人、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。（路透）

英國《金融時報》報導，美國電動車大廠特斯拉和太空探索公司SpaceX創辦人、億萬富豪馬斯克（Elon Musk），已修復了與美國總統川普的關係，今年1月還捐贈1000萬美元（約新台幣3.2億元），協助共和黨人因應即將來臨的期中國會大選，並收回先前威脅要成立1個與共和黨競爭的右翼政黨「美國黨」想法。

馬斯克去年因川普提出他聲稱「令人憤慨、充斥著非法撥款」的支出法案，而與川普決裂。但根據1月31日公布的聯邦選舉委員會申報文件，馬斯克向共和黨聯邦參議員和眾議員候選人的主要籌款機構各捐贈了500萬美元，並向自己創立的「美國政治行動委員會」（America PAC）追加捐贈數百萬美元。

川普自己創立的超級政治行動委員會「讓美國再次偉大」（MAGA）發布報告稱，進入2026年，該委會已擁有3.04億美元（新台幣95.7億元）的競選資金，使其成為共和黨政治圈迄今為止最大的助選力量。

最近幾週，有多個科技界大老和企業向川普的超級政治行動委員會捐款，包括OpenAI共同創辦人布洛克曼（Greg Brockman）和他妻子安娜．布洛克曼，分別在去年12月各捐贈1250萬美元（新台幣3.9億元）；以及Crypto.com，該公司在去年12月也捐贈了2000萬美元（新台幣6.3億元）。Crypto.com曾與川普家族經營的多家公司簽署合作協議。

馬斯克的上述捐款，使其去年的政治支出總額至少達7500萬美元（新台幣23.6億元）。馬斯克是在與川普於他的海湖莊園共進晚餐幾週後，做出上述捐款；川普事後表示，馬斯克是個好人。馬斯克去年６月曾暗示，川普與已故性犯罪者艾普斯坦的案件有關。

馬斯克最近的捐款只是他2024年為支持川普競選總統所花費的2.5億美元（新台幣78.7億元）的一小部分。去年，馬斯克還斥資逾2300萬美元（新台幣7.2億元）支持威斯康辛州最高法院的共和黨候選人，但該候選人最後敗選。

這些捐款顯示，幾個月前還聲稱自己「已經捐了夠多」政治支出的馬斯克，已重新確立自己在共和黨政治圈的財力地位。

