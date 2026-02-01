為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    偷嚐禁果代價慘重！印尼情侶遭「公開鞭刑140下」 女子痛到暈厥抬走

    2026/02/01 16:46 編譯陳成良／綜合報導
    印尼亞齊省一名女子因發生婚外性行為，遭公開鞭打。圖為她難忍劇痛與羞辱掩面痛哭；她與男伴當天各被判處驚人的140下鞭刑。（歐新社）

    印尼亞齊省（Aceh）1月29日公開執行一場酷刑，一對男女因觸犯當地的伊斯蘭教法，涉及「婚外性行為」與「飲酒」，遭法庭判處各鞭打140下。這被視為該省實施教法20多年來最嚴厲的懲罰之一，行刑過程中，女子因不堪藤條連續抽打的劇痛當場暈厥，最終由醫療團隊用擔架抬離現場。

    據英國《獨立報》報導，行刑地點位於班達亞齊（Banda Aceh）的一處公園，在數十名群眾圍觀下，執法人員手持藤條猛力抽打受刑人背部。當地宗教警察局長利扎爾（Muhammad Rizal）指出，這對情侶因發生性行為被判100鞭，另因飲酒加判40鞭，總計140鞭的酷刑導致女子在受刑中途體力不支倒地，必須暫停並緊急送醫。

    宗教警察「開房」 與民眾同場挨鞭

    諷刺的是，當天受刑的6人名單中，竟包含一名伊斯蘭宗教警察及其女伴。兩人因被發現在「隱密空間獨處」（意指有親密嫌疑），違反了伊斯蘭道德規範，各被判鞭刑23下。利扎爾尷尬承認：「正如承諾，我們沒有例外，即使是自己人也一樣。」並坦言此事確實損害了執法單位的名譽。

    位於蘇門答臘島北端的亞齊省，是印尼唯一獲准實施伊斯蘭教法（Sharia law）的地區。舉凡賭博、飲酒、同性性行為或未婚男女親密接觸均屬重罪。儘管國際特赦組織多次譴責這種公開羞辱的肉刑是「殘忍且不人道」的國家暴力，但在當地仍被視為維護道德的必要手段，且行刑現場常吸引大量民眾圍觀。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    行刑過程中，這名女子體力不支當場暈厥，需由執法人員攙扶急救。（法新社）

