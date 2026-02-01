伊朗示威死亡人數爭議升溫 要求獨立透明調查呼聲高漲

伊朗政府近日宣布，將監督及公布近期示威活動中死亡人數。（法新社）

伊朗政府近日宣布將監督及公布近期示威活動中死亡人數後，國內要求對死亡人數進行獨立調查的呼聲日益高漲。

根據《衛報》報導，伊朗此舉旨在平息有關該國犯下反人類罪行以及多達3萬名伊朗人喪生的指控。伊朗烈士基金會公布的官方死亡人數為3117人，其中包括安全部門成員。

伊朗德黑蘭教師工會發表聲明，要求釋放所有被拘留者，並強調伊朗在不到1週的時間內展開當代史上最血腥的鎮壓篇章之一。成千上萬的兒童和婦女被鮮血染紅，許多伊朗人懷疑死亡人數遠高於官方公布數字。

伊朗改革派人士也表示，政府計劃的識別程序不夠透明，不太可能平息關於死亡人數的爭議。

改革派分析人士澤達巴迪（Ahmad Zeidabadi）指出，國家與社會之間的不信任已根深蒂固，以至於許多人不再相信官方數據。

澤達巴迪強調，最佳解決方案是允許聯合國派遣1個實況調查小組前往伊朗。

曾致力於確保裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）當選伊朗總統的改革陣線（The Reform Front）同樣呼籲成立獨立委員會進行調查，並向伊朗人民提交一份透明坦誠的報告。

另外改革派律師莫傑塔赫扎德（Ali Mojtahedzadeh）聲稱，政府必需透過建立更強大的公民社會，以解決民眾不信任的根源問題。

