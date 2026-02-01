為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    缺住所、水電 數百萬難民返阿富汗面臨生存困境

    2026/02/01 16:26 編譯謝宜哲／綜合報導
    巴基斯坦和伊朗加強遣返力度，迫使數百萬阿富汗人越過邊境，返回難以讓他們生存的國家。（法新社）

    巴基斯坦和伊朗數十年來一直收容逃離國內危機的阿富汗人，如今它們加強遣返力度，迫使數百萬阿富汗人越過邊境，返回難以讓他們生存的國家。

    根據《法新社》報導，國際移民組織統計數據顯示，自2023年9月後已有超過500萬阿富汗人從伊朗和巴基斯坦返回家園。該組織駐阿富汗副主任馬斯昆（Mutya Izora Maskun）表示，此數字相當於阿富汗人口的10%。

    光是去年就有300萬阿富汗返鄉者越過邊境，其中有些人已經在國外生活了幾十年。馬斯昆強調，不管是哪個國家都難以因應如此龐大的人口湧入。

    國際移民組織對2023年9月至2024年12月期間返回阿富汗的1339名移民的調查也顯示，80%的人抵達阿富汗數月後沒有永久住所。他們只能居住在用石頭或泥土等材料搭建的臨時住所。

    聯合國難民署最近同樣採訪去年1月至8月期間返回阿富汗的難民，以了解他們的居住情況。這項針對1658名返回者的調查顯示，四分之三的租戶表示他們無力支付房租，而大多數家庭最多4人合租一間房。

    國際移民組織調查還指出，被巴基斯坦和伊朗遣返的成年人中，只有11%的人有全職工作。聯合國難民署數據表示，去年頭幾個月返回阿富汗的人的平均月收入在22美元（約台幣695元）至147美元（約台幣4644元）之間。

    除了收入外，水電也是返回阿富汗返鄉者所面臨的問題。國際移民組織聲稱，超過一半的返鄉家庭缺乏穩定的電力供應。

    該機構補充，女性戶主家庭面臨「更高的脆弱性」，其中約一半難以獲得安全飲用水。

