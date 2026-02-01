驚人畫面曝！泰貨櫃車勾倒70根電線桿致大停電 損失破千萬

泰國北欖府1輛貨櫃車勾倒70根電線桿，造成當地大規模停電。（擷取自สปอร์ตไลท์บางปู /臉書）

泰國北欖府近日發生嚴重交通事故，1輛貨櫃卡車行經邦浦工業區（Bang Poo Industrial Estate）入口時，不慎勾倒超過70根電線桿，導致大範圍停電，初估損失金額高達1000萬泰銖（約新台幣1001萬元）。相關單位已緊急動員人力搶修，力拚盡速恢復供電。

綜合泰媒報導，1月30日凌晨1時許，1輛貨櫃車行經素坤逸路（Sukhumvit Road）、邦浦工業區入口處1座橋梁時，不慎勾到架設在道路上方的電線，但駕駛並未立即停車，而是持續行駛，拖著電線前進，結果在約2公里路段內，接連拉倒超過70根電線桿。

報導指出，每根電線桿高度約12公尺，倒塌時產生連鎖效應，桿上包含變壓器及其他供電設備在內的電力設施也一併受損，造成沿線多個區域停電，交通一度嚴重受阻。

所幸事故未造成行人或其他用路人傷亡。不過，大都會電力局（MEA）表示，初步估算損失至少達1000萬泰銖，尚未包含後續設備更換與修復成本。為避免影響晚間尖峰時段通勤，相關單位動員超過200名人員，清除倒塌電線桿與路面障礙物。

在供電恢復方面，電力局工程人員已先行調整供電系統，讓部分鄰近地區恢復用電，並派出多組施工團隊進駐現場，更換電線桿、修復受損電纜，加速電力系統復原。

邦浦警方指出，肇事卡車駕駛酒測結果為陰性，目前已依危險駕駛及損害公有財產罪嫌立案偵辦，待電力局完成損失評估後，將正式提出告訴。

為盡速恢復交通，當局出動200多名工作人員清除倒塌電線桿與路面障礙物。（擷取自สปอร์ตไลท์บางปู /臉書）

