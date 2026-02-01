為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本店家服務其實超雙標？ 自家人看不下去：對外國人是另一套

    2026/02/01 16:39 即時新聞／綜合報導
    日本網友指出，日本店家服務差別越來越明顯，對自己人服務很周到，對外國人卻常常是另一套；示意圖。（彭博）

    日本網友指出，日本店家服務差別越來越明顯，對自己人服務很周到，對外國人卻常常是另一套；示意圖。（彭博）

    日本服務品質下降了？過去以「待客周到」名聲享譽國際的日本，近日卻被日本網友指出，其實在服務上非常雙標，對日本人服務很周到，對外國人卻常常是另一套。貼文一出，引來許多台人共鳴。

    一名日本籍的網友在Threads上分享，雖然自己身為日本人也在日本生活，但最近越來越明顯感受到，日本人對自己人服務很周到，對外國人卻常常是另一套。

    他分享，有次介紹外國朋友去常去的理髮廳，店裡平常都會給飲料，但去找她的時候發現只有朋友那桌沒有。他詢問後店員才趕快道歉馬上補送。但這也讓原PO疑惑，燙頭髮兩個多小時，難道真的都沒人發現嗎？

    而這樣的類似情況其實不只發生一次，原PO接著分享，有次在居酒屋也是，跟外國朋友用外語聊天，那家店的「免費特典」就只有自己那桌沒拿到。之後又跟其他外國朋友去了同一間店，兩次都沒拿到。種種差別待遇讓他直呼「這已經不是巧合了吧！什麼時候我們國家多了『不是日本人，那就隨便一點也沒關係』的規則？」

    對此，釣出許多台灣網友相繼分享過去遇到差別待遇的經驗，「超懂，有些地方或店家，自己去都沒事好好的，帶家人或朋友去就算我講日文，還是跟平常不太一樣」、「之前在百貨公司買飾品，有買到滿額贈，是我主動提出店員才給我，明明前一組客人她有把贈品跟商品一起裝進袋子裡面......」、「在日本生活過就知道他們除了歧視鄉下來的或是能力不及的人外，再來就是歧視外國人」。

    不過，也有網友緩頰「會不會是這些店家其實是害怕外國人，既不能拒絕服務那只好盡量不服務，原本就有在經營外國客人的店家，應該就不會有這種差別待遇了吧？」。

