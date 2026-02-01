超商開放洗手間隱藏成本高 日本羅森推「藝術廁所」護清潔

日本羅森超商設置「藝術廁所」，有效促使人們維護清潔。（圖擷取自《每日新聞》網站）

許多人曾有過外出時被便利商店洗手間「拯救」的經驗。在日本，許多人傾向於將便利商店的洗手間視為「公共廁所」，可以隨時免費使用。然而，便利商店的經營者卻承擔著巨大的負擔，大型便利商店營運商羅森公司（Lawson Inc.）甚至嘗試在部分門市將洗手間上鎖，因為管理便利商店的洗手間隱藏許多艱辛。

《每日新聞》1日報導，日本7-Eleven公司自1970年代成立以來就一直為顧客提供洗手間，但羅森最初只在門市後方設有員工洗手間，直到1997年才因應顧客需求，宣布「開放洗手間」政策，並在更多門市增設洗手間。

羅森在全日本擁有逾1.4萬家門市，推估每天約有100萬人使用其洗手間。這些免費開放的洗手間雖為顧客提供便利，但管理起來卻並非易事。門市每年消耗1000萬卷衛生紙，且有些門市甚至每天要清潔和檢查洗手間多達10次。

原則上，人力、衛生紙、水和電的成本均由門市承擔。一些門市還面臨濫用洗手間及引發犯罪活動的問題。在COVID-19疫情期間，便利商店曾暫時關閉洗手間以防止病毒傳播，曾導致一些顧客投訴。

雖然使用洗手間的顧客如果購買商品可能會促進銷售，但實際情況並非如此簡單。羅森在2025年4月對1200名年齡在15至69歲之間的受訪者進行的調查顯示，約90％的受訪者認為便利商店洗手間是「必需」，但約有40％使用過洗手間的顧客並未進行任何消費。

便利商店店員都希望顧客能保持洗手間的清潔，但橫濱羅森馬車道店的店長飯森健二（音譯）卻表達他的失望之情，「我震驚地發現馬桶外竟然有污物」。在酒吧林立的地區，醉酒的顧客有時會在洗手間嘔吐，弄髒洗手間。

為了應對這些挑戰，羅森一直在嘗試各種策略來減輕門市負擔。其中一項舉措是2022年推出的「藝術廁所」，其設計作品來自福利機構的藝術家及公眾投稿。目前，該系統已在10個都道府縣的12家門市投入使用。

2025年11月，《每日新聞》記者走訪位於東京的羅森琴東篠之目店，發現洗手間的白色牆壁上繪有色彩繽紛的海洋生物圖案。根據店長小串雄三（音譯）介紹，自從引入藝術廁所以來，只需進行簡單的清潔工作即可，「以前，馬桶座圈被弄壞過，可能是醉酒的人踩上去。或許精美的藝術裝飾能鼓勵人們更珍惜地使用」。

2025年4月，羅森便利商店也曾嘗試在部分門市鎖上洗手間，顧客需要輸入密碼才能進入。然而，這種方法對顧客和員工來說都很麻煩，因此並未正式採用。日本星巴克出於「安全」考慮，在一些門市鎖上洗手間，並在收據上印有密碼，只有購物的顧客才能使用。不過，這種情況仍然比較少見。

一些地方政府也安裝收費洗手間。例如，位於東京千代田區秋葉原站東側的公共洗手間每次收費100日圓（約20元台幣），肢體不便人士及小學以下兒童免費。然而，由於附近有免費洗手間，收費洗手間的使用率很低，僅靠收費難以支付維護費用。

