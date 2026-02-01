演講不忘棒球魂！高市早苗高呼︰阪神虎今年絕不會再輸軟銀

演講不忘棒球魂！高市早苗高呼︰阪神虎今年絕不會再輸軟銀2026/02/01 17:28 即時新聞／綜合報導
日本首相高市早苗前往福岡演講時，先是恭賀福岡軟銀鷹在去年日本一大賽封王，接著強調她的愛隊阪神虎今年決不會再輸給對方，逗趣發言引發熱烈討論。（圖擷取自@ca970008f4 社群平台「X」）
日本眾議院8日舉辦投開票，首相高市早苗為此前往各地參加造勢活動助選，吸引大批支持者到場應援。數位創作者小原惠文分享，高市早苗在福岡進行街頭演說時，先是恭賀「福岡軟銀鷹」在去年日本一大賽封王，緊接著強調她支持的愛隊「阪神虎」今年不會再輸給他們，引起大批球迷幽默反擊，趣味互動也在網上掀起熱烈討論。
據了解，高市早苗與自民黨福岡1至3區的候選人，於上月30日晚間前往西鐵福岡天神站附近的警固公園進行街頭造勢，許多到場民眾使用手機等拍攝設備，記錄高市早苗的演講內容。其中，目前在Threads、X（原推特）等社群平台被各國瘋傳的演說片段，為高市早苗在演說開始時，對福岡著名在地職業球隊「福岡軟銀鷹」的一段喊話。
從影片顯示，高市早苗首先感謝所有到場支持的民眾，恭喜福岡軟銀鷹在去年日本一大賽封王，並提到當時他們擊敗的對手，正是她心愛的阪神虎。身為阪神虎死忠球的高市早苗，在現場大聲喊說，她認為阪神虎今年再不會輸給福岡軟銀鷹，不過撇開棒球的部分，她真摯希望大家能支持自民黨在福岡派出的3名候選人，幫助他們贏得本次選舉。
高市早苗這段發言不僅逗樂現場民眾，更在網上掀起熱烈討論。得知此事的福岡民眾與福岡軟銀鷹球迷紛紛笑說，雖然他們很開心愛隊能獲得日本首相的祝賀，也支持高市早苗繼續擔任日本首相，但以球迷立場來說，他們相信福岡軟銀鷹今年能打敗包含阪神虎在內的所有球隊，繼續蟬聯本一大賽封王的榮耀，絕對不讓高市早苗的願望成真。
小原惠文則以「政治歸政治，棒球歸棒球」來形容這段趣味演說，其他台灣網友也對此表示，「一碼歸一碼」、「這算是夾帶私貨嗎？」、「毫不做作，直球對決」、「這種站台和拜託可不常見呢！」、「演說不忘輕鬆一下，這就是領導人的風範」、「這樣放下身段去拉『仇敵』的票還真不容易」、「太喜歡這種跟大家一樣有生活感的政治人物了」、「運動精神比政治主張更能和選民起共鳴，這是很高明的選戰策略」、「幸好有想起來接下來還要選舉，差點以為這位阪神虎狂粉要在台上跟大家定孤枝」。
