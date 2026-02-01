數十年最慘屠殺！巴基斯坦遭「自殺式狂攻」釀125死 驚見女兵參戰

巴基斯坦爆發數十年來最血腥動亂，造成逾120人死亡。圖為西南部俾路支省首府奎達（Quetta）遭分離主義武裝份子攻擊後，現場滿目瘡痍，一輛卡車被炸得面目全非。（法新社）

巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）1月31日爆發數十年來最血腥的動亂，分離主義武裝份子發動大規模協同攻擊，鎖定警察局、監獄與平民，造成至少33名平民與安保人員死亡。軍方隨即展開強力掃蕩，擊斃92名襲擊者，單日累計死亡人數超過125人。當局指控，這場讓全國陷入恐慌的攻擊行動，背後有鄰國印度的支持。

據英國《衛報》報導，這場攻擊由被列為恐怖組織的「俾路支解放軍（BLA）」發動。武裝份子在全省多地同時發難，不僅搶劫銀行、焚燒數十輛汽車，更衝擊馬斯通區（Mastung）的一座監獄，成功劫走 30 多名囚犯。衛生官員形容，這是該國數十年來激進份子死傷最慘重的一天，醫院已全面進入緊急狀態。

請繼續往下閱讀...

恐怖組織打宣傳戰 強調「女兵」參與

引發關注的是，BLA 在攻擊後釋出影片，刻意展示「女性戰士」參與了此次自殺式攻擊與槍戰。分析指出，這是該組織的宣傳策略，試圖突顯女性在武裝鬥爭中的角色，以博取更多關注與同情。

巴基斯坦軍方與內政部長納克維（Mohsin Naqvi）同聲指控，這些襲擊者獲得了印度的支持與資助，意圖破壞區域穩定；不過新德里方面對此予以否認。目前巴基斯坦鐵路已宣布暫停該省列車行駛，軍方強調掃蕩行動仍在持續中，誓言要將殘餘的恐怖份子全數殲滅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法