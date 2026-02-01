羅馬教堂天使「整型」變總理？梅洛尼看照片笑噴：我哪有這麼天使

義大利羅馬一座教堂的天使壁畫（右）修復後，竟與總理梅洛尼（左）「神撞臉」，引發輿論熱議與文化部徹查；梅洛尼本人則幽默回應「我沒長得這麼天使」。（本報合成，圖片來源：法新社、路透）

義大利羅馬市中心一座教堂近期完成壁畫修復，卻引發軒然大波。原本畫中的天使在修復後，五官竟然與現任義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）驚人地相似。這起「撞臉」事件不僅讓反對派質疑是政治造神，更驚動義大利文化部下令徹查；不過，梅洛尼本人對此則展現幽默感，在社群媒體上自嘲回應。

畫家被疑拍馬屁 文化部要查

據《路透》報導，義大利《共和國報（La Repubblica）》1月31日在頭版刊登了這一奇聞。位於羅馬的盧奇娜聖老楞佐聖殿（Basilica of St. Lawrence in Lucina）內，一幅原本描繪「普通小天使」的壁畫，在修復後竟變成了那位49歲保守派女總理的模樣。義大利文化部隨即指示羅馬最高藝術遺產官員進行當日視察，以決定後續處理方式。反對黨「五星運動」則痛批：「無論畫的是誰，我們都不能允許藝術成為政治宣傳工具。」

面對這場「天使門」風波，梅洛尼在Instagram上貼出了這張爭議照片，並附上一個「笑哭」的表情符號寫道：「不，我絕對長得不像天使。」 輕鬆化解了嚴肅的政治指控。

至於負責修復的畫家瓦倫蒂內蒂（Bruno Valentinetti），正是25年前創作該壁畫的原作者。他堅決否認刻意修改面容以討好總理，並向記者喊冤：「我只是修復了25年前就在那裡的東西。」教區神父也解釋，該壁畫創作於2000年，並非受保護的古蹟，近期是因水災受損才進行修補。

