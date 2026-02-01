川普想在華府蓋76公尺高拱門！超過巴黎凱旋門高度

美國總統川普，傳出打算在華盛頓特區興建250英尺高的拱門。（法新社）

美國總統川普，傳出打算在華盛頓特區興建250英尺（約76公尺）高的拱門，超過法國巴黎凱旋門164英尺（約50公尺）的高度，不過和全球最高拱式建築、密蘇里州630英尺（約192公尺）高的聖路易拱門還是有差距。

據《衛報》 報導，川普規畫在橫跨波多馬克河（Potomac River）的紀念橋旁土地，興建名為「獨立拱門（Independence Arch）」的建物，但由於規模太大引發專家的擔憂。

美國公共藝術和建築家凱斯比‧利（Catesby Leigh），2024年曾提議在華府建造60英尺（約18.28公尺）高的臨時拱門，來慶祝2026年美國《獨立宣言》簽署250週年紀念日。

不過，川普如今所構想的永久性拱門，其規模是臨時拱門的4倍，資金則來自於白宮改建宴會廳的剩餘資金。對此，凱斯比‧利認為在紀念橋旁建造如此大的拱門並不合適。

據了解，川普所選定的建址位於林肯紀念堂和阿靈頓國家公墓之間，可能會阻擋到遊客遠眺的視線。凱斯比‧利表示，如果真的要建設這種規模的拱門，可以選擇在華府東南部的巴尼圓環（Barney Circle）。

