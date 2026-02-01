英相想走親中回頭路？ 高市早苗「一堂課」示警：看看德國多慘

英國首相施凱爾（左）1月31日飛抵東京，會見有「亞洲鐵娘子」之稱的日本首相高市早苗（右）。英媒分析，相較於施凱爾試圖重啟對中貿易，高市早苗頂住北京壓力、推動供應鏈「去中國化」的強硬路線，更值得英國借鏡。（彭博）

英國首相施凱爾（Keir Starmer）近期試圖重啟與北京的經貿關係，將英中貿易視為待修補的機會。然而，當他飛抵東京會見有「亞洲鐵娘子」之稱的日本首相高市早苗時，雙方對中國的戰略視野呈現強烈對比。英國《每日電訊報》分析指出，面對中國的經濟脅迫，日本透過「去中國化（De-Chinafy）」與供應鏈多元化的實戰經驗，為英國提供了至關重要的戰略啟示。

以德國為鑑 依賴中國代價高昂

報導指出，施凱爾的親中路線可能面臨如同德國當年的風險。德國過去為了出口汽車與機械，過度依賴中國市場，結果當中國透過補貼與逆向工程吞噬德國產業優勢後，德國經濟陷入停滯（去年僅成長 0.1%）。

相較之下，日本雖面臨中國更嚴厲的貿易報復，卻因提早佈局而展現韌性。分析認為，高市早苗的經驗顯示，在深化對中貿易前，必須先建立識別並限制依賴的機制，否則國家經濟恐淪為人質。

高市早苗對中國的強硬立場並非空談。去年11月，因她警告「台灣有事即日本生存危機」，引發中國強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍甚至在社群平台X上發表激進言論，揚言要砍斷高市「骯髒的脖子」，北京隨後更祭出1100多項軍民兩用產品的出口禁令。

報導指出，面對安全威脅與經濟制裁，日本並未退縮，反而加速執行《經濟安全保障推進法》。透過巨額國家投資，日本將對中國稀土的依賴度從90%大幅降至60%，並開發出不含稀土的替代技術。分析師指出，日本的策略並非完全斷絕往來，而是透過國家力量強制執行「降低依賴（less China）」，這正是英國目前最缺乏的戰略規劃。

英媒：原則堅定才能贏得尊重

報導最後強調，北京原本意圖藉由經濟制裁打擊高市早苗的選情，但民調顯示她即將在週日的大選中贏得絕對多數，顯示其強硬路線獲得民意支持。高市早苗更在訪談中重申對日美同盟與台海安全的承諾：「如果美軍受襲而日本只會逃跑，同盟將會崩潰。」這番言論被視為是在提醒搖擺不定的英國：在印太地緣政治中，戰略模糊的空間已越來越小。

