好會送！贈英相日製貓咪用品 高市早苗指名給「第一貓」

日本首相高市早苗透露，自己贈送1套日本製貓咪用品給英國首相施凱爾。（圖擷取自@takaichi_sanae 社群平台「X」）

日本首相高市早苗上月31日與英國首相施凱爾（Keir Starmer）舉行會談，確保深化經濟安全保障和防務領域等議題。高市早苗在會後透露，英國首相府住著深受民眾愛戴的「首席捕鼠大臣」賴瑞（Larry），施凱爾更是1位著名愛貓人士，因此她為準備了1套日本製貓咪用品，作為施凱爾首次訪日禮物。

根據高市早苗在社群平台X（原推特）的發文介紹，賴瑞是1隻長期以「首席捕鼠大臣」身分長居英國首相府的貓咪，現任英相施凱爾也很歡貓咪，並在家中養了2隻貓。對此，她特別挑選1套日本製的貓咪用品，讓施凱爾回國後能帶給心愛的貓咪使用，希望他與愛貓們在共度親密時光時，也能感受到來自日本的親切與溫暖。

從照片顯示，高市早苗贈送的貓咪用品禮盒內，包含碗、貓咪造型是擺設、金魚造型玩具等用品，施凱爾則帶著笑容拿起這些用品進行研究。圖文曝光後，也吸引一票貓奴熱烈討論，「希望賴瑞會喜歡」、「貓咪外交也太窩心了！」、「我以前從沒買過這些東西，也想買來給我家貓貓用」、「高市首相好會送，任何愛貓人士收到這份禮物會感到高興」、「其實SANA（早苗日文）也算另類貓奴，不過僅限甲子園棒球場」。

另據外媒報導，賴瑞自2011年2月15日開始，被英國政府授予「首席捕鼠大臣」的頭銜，常駐工作與居住地點為唐寧街10號。高齡近19歲的賴瑞，不僅是英國歷史上在位時間最長的「首席捕鼠大臣」，其在位與工作時間還比不少英國首相還長久，至今已送往迎來6名首相，目前施凱爾是第6位。

英國「首席捕鼠大臣」賴瑞。（資料照，歐新社）

