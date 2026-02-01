為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    搶救剩餘核材料？ 伊朗核設施出現活動跡象

    2026/02/01 12:07 編譯謝宜哲／綜合報導
    衛星圖像顯示，伊朗伊斯法罕和納坦茲核設施的受損建築已加蓋屋頂。圖為納坦茲核設施。（美聯社）

    衛星圖像顯示，伊朗伊斯法罕和納坦茲核設施的受損建築已加蓋屋頂。圖為納坦茲核設施。（美聯社）

    在伊朗積極鎮壓示威民眾同時，其核設施近日出現活動跡象。衛星影像顯示，去年被以色列和美國轟炸的2處伊朗核設施出現活動跡象，《美聯社》推測這可能是伊朗試圖掩蓋其搶救剩餘核材料的努力。

    根據《美聯社》報導，衛星影像公司Planet Labs PBC的圖像顯示，伊朗伊斯法罕和納坦茲（Natanz）核設施的2棟受損建築已加蓋屋頂。這是自去年6月以色列與伊朗爆發為期12天的戰後來，衛星首次在伊朗受損核設施中觀測到重大活動。

    由於伊朗阻止國際原子能總署核查人員進入核設施，因此衛星觀測是該機構人員監測伊朗核設施的唯一途徑。而核設施建築加蓋的屋頂，阻擋衛星對地面情況的觀測。

    伊朗尚未公開討論這2處核設施的活動。國際原子能機構也未回應《美聯社》置評請求。

    專家認為，新屋頂並非代表嚴重受損核設施已開始重建，而是伊朗評估高濃縮鈾是否在襲擊中倖存的舉措之一。

    保衛民主基金會伊朗問題專家斯特里克（Andrea Stricker）說「他們希望在以色列或美國不知情的情況下，獲取任何他們能夠追回的倖存資產」。

    雖然伊朗長期以來堅稱其核子計畫是和平的，但近年來伊朗官員威脅要繼續發展核武。美國總統川普一再要求伊朗就其核計畫進行談判，以避免因伊朗鎮壓抗議者而可能引發的美軍軍事打擊。

    目前美國已將林肯號（USS Abraham Lincoln）航母和幾艘驅逐艦調派到中東地區，但川普是否會動用武力仍不明朗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播