搶救剩餘核材料？ 伊朗核設施出現活動跡象

在伊朗積極鎮壓示威民眾同時，其核設施近日出現活動跡象。衛星影像顯示，去年被以色列和美國轟炸的2處伊朗核設施出現活動跡象，《美聯社》推測這可能是伊朗試圖掩蓋其搶救剩餘核材料的努力。

根據《美聯社》報導，衛星影像公司Planet Labs PBC的圖像顯示，伊朗伊斯法罕和納坦茲（Natanz）核設施的2棟受損建築已加蓋屋頂。這是自去年6月以色列與伊朗爆發為期12天的戰後來，衛星首次在伊朗受損核設施中觀測到重大活動。

由於伊朗阻止國際原子能總署核查人員進入核設施，因此衛星觀測是該機構人員監測伊朗核設施的唯一途徑。而核設施建築加蓋的屋頂，阻擋衛星對地面情況的觀測。

伊朗尚未公開討論這2處核設施的活動。國際原子能機構也未回應《美聯社》置評請求。

專家認為，新屋頂並非代表嚴重受損核設施已開始重建，而是伊朗評估高濃縮鈾是否在襲擊中倖存的舉措之一。

保衛民主基金會伊朗問題專家斯特里克（Andrea Stricker）說「他們希望在以色列或美國不知情的情況下，獲取任何他們能夠追回的倖存資產」。

雖然伊朗長期以來堅稱其核子計畫是和平的，但近年來伊朗官員威脅要繼續發展核武。美國總統川普一再要求伊朗就其核計畫進行談判，以避免因伊朗鎮壓抗議者而可能引發的美軍軍事打擊。

目前美國已將林肯號（USS Abraham Lincoln）航母和幾艘驅逐艦調派到中東地區，但川普是否會動用武力仍不明朗。

