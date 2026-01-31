網瘋傳「張又俠寫給習近平的一封信」 專家3點吐槽：明顯是假的！

中國國家主席習近平。（法新社）

中南海二把手、中共中央軍委副主席張又俠被官宣落馬，國際高度關注。最近網上瘋傳據稱是張又俠寫給習近平的一封信，描述一名高級將領對現行路線的「政治遺囑」與「高層內鬥」內幕，引發熱議。不過印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，這封網傳信「經不起推敲」，很明顯是借名發聲的拼湊文本。

矢板明夫週六（1/31）晚間在臉書發文，「近日，網路上流傳一封署名『張又俠寫給習近平』的所謂『公開信』，迅速在華語圈擴散開來。遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為『內幕材料』。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。」

「首先，這封信最大的問題在於，它沒有任何真正的『內部視角』。信中提到的內容，無一不是近年來海外華人圈反覆討論的老話題，從黨內鬥爭、軍隊清洗，到徐勤先、六四等問題，全部都是外界『管中窺豹』式的材料。如果這真是一位長年身居高位、又與習近平私交甚深的軍中元老所寫，內容不可能如此膚淺。說的直白一點，這樣的文章，任何一個長期關注中國政治的評論者都寫得出來，根本不像『當事人親筆』。」

「第二，全文邏輯混亂，不知所云。如果張又俠真在此時寫下類似『政治遺言』的公開信，必然有明確目的。要麼是為自己辯冤，要麼是向黨內同道、國際社會或後世表態。但這封長達數千字的信，卻完全沒有焦點。一會兒糾纏於『軍委主席負責制』的概念，一會兒又無端痛罵鄧小平，接著又突然跳到『不應該打台灣』。前後毫無脈絡，既不像申辯書，也不像政治宣言，更不像留給歷史的自述，實在不符合一位老練政治軍事人物的水準。」

他接著說：「其中最荒謬的，正是談到台灣的那一段。張又俠是從戰場上走出來的職業軍人，一輩子研究的，是如何打仗；劉亞洲則是軍旅作家，靠大量採訪這些實戰將領才能寫出文章。結果信中卻說，張又俠是聽了劉亞洲的分析後，才驚覺攻台困難『嚇出一身冷汗』。這等於變相承認自己長年軍事專業不如一名寫文章的人，這在邏輯上根本說不通。」

「最後，這封信還有一個致命的硬傷。信中寫道『畢竟我們是同一個大院長大的好兄弟』這一句，就可以直接宣判它是偽造。張又俠的父親張宗遜，1950年代任解放軍副總參謀長，張又俠應該是在宣武區的總參大院中長大。而習近平的父親習仲勳，1949年後就已脫離軍職，擔任了黨的宣傳部長，分配的住所是在東城區南鑼鼓巷雨兒胡同。所以，習近平並不是在軍隊大院裡長大，而是在胡同環境中成長，這一點在多份回憶錄與公開報導中都有記載。2014年，他本人還曾回訪雨兒胡同。我在撰寫相關書籍時，也曾多次實地採訪，對此非常清楚。」

最後矢板明夫表示，「綜合以上幾點，這封所謂的『公開信』，無論從資訊來源、邏輯結構，還是基本事實上，都難以成立。它更像是一篇借名發聲的拼湊文本，而非當事人的自述。對於這類內容，理性判讀、避免再度擴散，或許才是對讀者負責的做法。」

